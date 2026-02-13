방글라데시, 하시나 독재 이후 20년만 정권 교체···총선서 옛 야당 연합 압승 관측

지역구·여성 할당 350석 중 208~209석 예상 반인도 정서 확산에 외교 노선 변화 여부도 주목

2024년 반정부 시위로 셰이크 하시나 전 총리가 퇴진한 이후 처음 실시된 방글라데시 총선에서 옛 제1야당 방글라데시민족주의당(BNP) 연합이 압승을 거둔 것으로 나타났다.

13일(현지시간) 현지 방송 자무나, 소모이 등에 따르면 BNP가 이끄는 연합은 전날 실시된 총선에서 지역구 300석 가운데 3분의 2에 달하는 의석을 확보할 것으로 예상된다. 자무나는 BNP 연합이 209석을, 소모이는 208석을 얻을 것으로 각각 전망했다. 선거관리위원회는 이날 오전 공식 결과를 발표할 예정이었으나 발표가 지연되고 있다.

BNP 연합과 경쟁한 ‘자마아트 에 이슬라미’ 주도 연합은 최소 70석을 얻을 것으로 관측된다. 방글라데시 최대 이슬람주의 정당인 자마아트 에 이슬라미는 이번 선거에서 반정부 시위를 이끈 청년 세대 중심의 신생 정당 국민시민당(NCP) 등 10개 정당과 연합을 구성했다.

총 350석으로 구성된 방글라데시 의회는 지역구 300석 외에 정당 득표율에 따라 여성 할당 의석 50석을 추가 배분한다. 총리는 의회 다수당 대표가 맡는다.

차기 총리로는 타리크 라만 BNP 총재 대행(60)이 유력하다. BNP는 이날 공식 페이스북을 통해 “과반 의석을 확보한 BNP가 정부를 구성할 예정”이라고 밝혔다.

그는 지아우르 라만 전 방글라데시 대통령과 칼레다 지아 전 총리의 아들로 하시나 정권 시절 부패 혐의로 기소돼 영국에 체류하다 지난해 12월 귀국했다. 현재는 부친이 창당하고 모친이 이끌었던 방글라데시민족주의당(BNP)의 총재직을 대행하고 있다. 그는 이번 총선에서 저소득층 지원 확대와 외국인 투자 유치, 반부패 정책 등을 주요 공약으로 내세웠다.

현재 방글라데시 과도정부를 이끄는 무하마드 유누스 임시 총리는 공식 선거 결과가 확정되는 대로 일주일 이내에 권력 이양 절차에 착수할 것으로 보인다.

하시나 전 총리의 장기 집권을 끝낸 반정부 시위 이후 약 1년 7개월 만에 치러진 이번 총선은 정권 교체라는 점에서 의미가 있다. 다만 청년 주도로 전개된 반정부 시위의 정신이 선거 결과에 충분히 반영되지 않았다는 비판도 나온다.

미국 싱크탱크 애틀랜틱카운슬의 마이클 쿠겔먼 남아시아 담당 선임연구원은 BNP가 세습 정치의 한 축이라는 점을 들어 “2024년 혁명 정신에 대한 타격으로 비칠 수 있다”고 AP통신에 밝혔다. 그는 “BNP는 과거와 다른 행보를 보여야 한다는 상당한 압박에 직면할 것”이라고 했다.

새 정부 앞에는 만만치 않은 경제 과제도 놓여 있다. 코로나19와 반정부 시위 여파로 의류 산업을 중심으로 한 수출 주도형 성장세가 둔화한 가운데 일자리 창출이 핵심 과제로 꼽힌다. 지난 1월 소비자물가 상승률이 8.58%를 기록하는 등 물가 불안이 이어지고 있다.

외교 노선 변화 여부도 주목된다. 하시나 전 총리가 기존 우방국인 인도로 망명한 이후 방글라데시에서는 최근 반인도 정서가 확산하고 있다.

한편 총선과 함께 실시된 개헌 찬반 국민투표에서는 찬성이 우세한 것으로 관측된다. 개헌안은 양원제 체제로의 국회 개편, 사법부 독립성 강화, 총리 임기 2선 제한 등을 골자로 한다.