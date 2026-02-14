창간 80주년 경향신문

협회 3억, 오메가 시계, 정부 포상금 등···월드스타로 뜬 최가온 포상금도 두둑

경향신문

협회 3억, 오메가 시계, 정부 포상금 등···월드스타로 뜬 최가온 포상금도 두둑

입력 2026.02.14 00:57

12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 우승을 차지한 한국 최가온이 금메달을 입에 대고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

한국 스키·스노보드에 사상 첫 동계 올림픽 금메달을 안긴 최가온(세화여고)이 협회에서만 포상금 3억원을 받는다.

최가온은 지난 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받아 우승을 차지했다. 대한민국 선수단의 이번 대회 첫 금메달이면서, 한국 스키·스노보드 역사상 첫 올림픽 금메달이다. 17세 3개월의 이 종목 최연소 우승 기록도 작성한 최가온은 대한스키·스노보드협회로부터만 포상금 3억원을 받는다.

스키·스노보드협회는 올림픽 금메달에 3억원, 은메달에 2억원, 동메달에는 1억원의 포상금을 책정했다. 2014년부터 롯데그룹이 회장사를 맡으며 포상 제도를 꾸준히 확대한 스키협회는 올림픽과 세계선수권대회, 월드컵, 청소년올림픽과 주니어 세계선수권대회의 경우 메달 입상뿐만 아니라 ‘6위’까지도 포상금을 준다.

최가온은 올림픽 공식 타임키퍼 오메가의 시계도 받는다. 오메가는 이번 대회 첫 금메달을 따낸 개인 종목 선수 1명에게 ‘스피드마스터 38㎜ 올림픽 에디션 타임피스’를 증정하겠다고 밝힌 바 있다.

그뿐만 아니라 올림픽 금메달리스트에게는 정부 포상금 6300만원이 돌아간다. 국민체육진흥공단의 경기력 향상 연구 연금도 주어져 최가온은 두둑한 수입을 챙기게 된다. 연금은 평가 점수에 따라 지급되며, 올림픽 금메달리스트는 월 100만원 또는 일시금 6720만원을 받을 수 있다.

