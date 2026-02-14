최가온에 자극받은 임종언 “남자 1500m에서는 나도 금메달 도전”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 동메달을 딴 쇼트트랙 대표팀 막내 임종언(18·고양시청)은 자신보다 한 살 어린 스노보드 최가온(17·세화여고)의 투혼에 크게 감동했다고 밝혔다.

임종언은 13일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대표팀 공식 훈련을 마친 뒤 취재진과 만나 “어제 경기를 마치고 선수촌으로 돌아가 최가온의 경기를 돌려봤다”며 “경기 중 큰 역경을 겪었음에도 끝까지 이겨내고 금메달을 따는 모습을 보며 많은 것을 배웠다”고 말했다.

그러면서 “최가온은 나보다도 어린 동생이지만 정말 대단한 것 같다”며 “진심으로 축하하고 정말 멋지다는 말을 전하고 싶다”고 덧붙였다.

한국 선수단의 전체 막내 최가온과 쇼트트랙 대표팀 막내 임종언은 13일 오전 나란히 금메달과 동메달을 한국 선수단에 안겼다.

최가온은 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 무릎 부상 속에서도 3차 시기를 강행, 최고의 플레이를 펼치며 짜릿한 뒤집기 우승을 거뒀다. 출전 여부조차 불투명한 상황에서 일군 기적 같은 성과였다.

임종언은 “최가온의 경기를 보며 더 잘해야겠다는 생각이 들었다”며 “내일 열리는 남자 1500ｍ에서 꼭 금메달을 딸 수 있도록 노력할 것”이라고 각오를 다졌다. 첫 개인전 출전에서 메달을 따낸 임종언도 자신감과 여유를 보였다. 그는 “이틀 전까지만 해도 매우 피곤하고 긴장했는데 지금은 한결 편안해졌다”며 “자신감을 얻은 만큼 남은 경기에서 좋은 결과를 끌어낼 수 있을 것”이라고 했다.

15일 오전에 열리는 남자 1500ｍ는 임종언의 주 종목이다. 임종언은 “1000ｍ에서는 레이스 막판 아웃코스로 나가 승부수를 띄우는 작전을 펼쳤다. 1500ｍ에서도 공개할 수 없는 전략을 준비했다”며 “내가 가장 자신 있는 작전으로 금메달에 도전하겠다”고 했다.