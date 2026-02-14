창간 80주년 경향신문

이정현 국힘 공관위원장 "3당 합당·DJP 연합처럼 타협"강조했지만···내부 분열은 진행형

경향신문

본문 요약

이정현 국민의힘 6·3 지방선거·국회의원 보궐선거 공천관리위원장이 14일 "김영삼 대통령의 3당 합당과 김대중 대통령의 DJP 연합처럼, 더 큰 변화를 위해서는 때로 서로 다른 세력이 손을 잡는 용기가 필요하다"고 밝혔다.

윤리위는 이어 전날에는 서울시당위원장인 배현진 의원에 대해서도 당원권 정지 1년의 징계를 내렸다.

한동훈 전 대표는 전날 SNS에 "설날 연휴에 맞춰서 배현진 서울시당위원장마저 윤어게인 당권파에 의해 숙청됐다"고 반발했다.

이정현 국힘 공관위원장 “3당 합당·DJP 연합처럼 타협”강조했지만···내부 분열은 진행형

입력 2026.02.14 12:04

수정 2026.02.14 12:54

  • 박순봉 기자

이정현 국민의힘 공천관리위원장. 연합뉴스

이정현 국민의힘 6·3 지방선거·국회의원 보궐선거 공천관리위원장이 14일 “김영삼 대통령의 3당 합당과 김대중 대통령의 DJP 연합처럼, 더 큰 변화를 위해서는 때로 서로 다른 세력이 손을 잡는 용기가 필요하다”고 밝혔다.

이 위원장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “정치는 위기를 돌파하고 새로운 길을 만들어내는 결단의 영역이다. 우리 정치의 큰 전환도 연합과 타협 속에서 이루어져 왔다”며 이같이 적었다.

이 위원장은 “이번 공천은 그런 정치의 역할을 되살리는 방향도 검토되어야 할 것”이라며 “뜻을 함께하는 세력과 협력하고 필요한 곳에서는 과감한 선택과 양보를 통해 포용과 통합의 길을 보여주는 방식 말이다”라고 섰다. 이 위원장은 이어 “그 과정에서 청년과 정치신인이 지방자치 단체장이 될 수 있는 더 넓은 기회를 주는 세대교체의 공천도 함께 이루어질 때, 국민은 정치가 다시 변하고 있다고 느끼게 될 것이라고 생각한다”고 밝혔다. 이 위원장의 발언은 연대 및 청년 공천에 무게를 두겠다는 취지로 읽힌다.

이정현 국민의힘 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 공천관리위원장 페이스북 갈무리

하지만 국민의힘 내부의 당권파와 친한(동훈)계 간 분열 양상은 ‘진행형’이다. 당 윤리위원회는 한동훈 전 대표를 제명했고, 김종혁 전 최고위원도 최종 제명 처리됐다. 윤리위는 이어 전날에는 서울시당위원장인 배현진 의원에 대해서도 당원권 정지 1년의 징계를 내렸다. 한동훈 전 대표는 전날 SNS에 “설날 연휴에 맞춰서 배현진 서울시당위원장마저 윤어게인 당권파에 의해 숙청됐다”고 반발했다.

