홍준표, 배현진 징계 겨냥 "지선 어차피 패배…당 망친 세력에 관용 말라"

경향신문

홍준표 전 대구시장은 14일 "용병 세력을 척결하지 않고는 그 당의 미래는 없다"고 주장했다.

한동훈 전 국민의힘 대표·배현진 의원에 대한 당 차원의 징계를 겨냥한 것으로 풀이된다.

홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북에서 "민주당 이재명 대표는 지난 총선을 앞두고 반명 세력을 무자비하게 숙청하는 공천을 했지만 윤석열, 한동훈의 헛발질로 총선에서 대승했다"며 이같이 전했다.

홍준표, 배현진 징계 겨냥 “지선 어차피 패배…당 망친 세력에 관용 말라”

입력 2026.02.14 14:27

수정 2026.02.14 14:37

  문광호 기자

홍준표 전 대구시장. 국회사진기자단

홍준표 전 대구시장. 국회사진기자단

홍준표 전 대구시장은 14일 “용병 세력을 척결하지 않고는 그 당의 미래는 없다“고 주장했다. 한동훈 전 국민의힘 대표·배현진 의원에 대한 당 차원의 징계를 겨냥한 것으로 풀이된다.

홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북에서 “민주당 이재명 대표는 지난 총선을 앞두고 반명(반이재명) 세력을 무자비하게 숙청하는 공천을 했지만 윤석열, 한동훈의 헛발질로 총선에서 대승했다”며 이같이 전했다.

그는 “정권교체 1년 뒤 치러지는 지선(지방선거)의 패배는 어차피 예정된 수순인데 지선에 매몰돼 당과 나라를 망친 세력들에 대해 관용을 베풀면 또다시 그런 분탕 세력들이 준동한다”며 “3월 초 당명도 바꾸고 정강정책도 정통보수주의로 바꾸어 김종인 색채를 완전히 지우고 용병 잔재세력도 청산해 새롭게 출발해라”고 주장했다. 홍 전 시장은 박근혜 전 대통령 탄핵 1년 뒤 치러진 2018년 지방선거를 자유한국당(국민의힘 전신) 대표로서 이끈 바 있다.

홍 전 시장은 또 “내란 잔당으로는 이번 지선뿐만 아니라 앞으로 있을 총선도 가망 없다”며 “당단부단 반수기란(當斷不斷 反受其亂, 마땅히 끊어야 할 것을 끊지 않으면 도리어 혼란을 받는다) 이라는 고사성어를 명심해라”라고 전했다. 친한동훈계뿐 아니라 ‘윤어게인’ 등 윤석열 전 대통령 지지 세력 역시 정리해야 한다는 뜻으로 풀이된다.

앞서 국민의힘 중앙윤리위원회는 지난 13일 배 의원이 페이스북 계정에 자신에게 비판적인 댓글을 단 누리꾼의 손녀로 추정되는 어린이 사진을 게시해 당 명예를 실추했다는 등의 이유로 당원권 정지 1년 중징계 처분을 내렸다.

홍 전 시장은 지난달 배 의원과 SNS상에서 설전을 벌이기도 했다.

댓글