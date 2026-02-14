창간 80주년 경향신문

민주당, 국민의힘 ‘이 대통령 사법부 압박’ 비판에 “대통령이면 입 닫아야 하나”

경향신문

본문 요약

더불어민주당이 국민의힘을 향해 "증거의 위·변조를 지적하는 행위 자체를 사법부 압박으로 규정하는 것은 어불성설"이라고 비판했다.

이재명 대통령이 '위례 신도시 개발 비리 의혹' 사건의 정영학 회계사 녹취록이 왜곡됐다고 지적하자, 국민의힘이 사법부 압박이라고 비판한 것을 재반박한 것이다.

김지호 민주당 대변인은 14일 서면 브리핑을 통해 "증거의 신빙성은 법정에서 가린다. 대통령의 언급 자체를 문제삼는 것은 표현의 자유와 방어권을 위축시키는 주장이다. 대통령이라는 이유로 입을 닫으라는 요구는 민주주의 원칙과도 맞지 않다"며 이같이 밝혔다.

민주당, 국민의힘 '이 대통령 사법부 압박' 비판에 "대통령이면 입 닫아야 하나"

입력 2026.02.14 17:01

수정 2026.02.14 17:11

  • 박순봉 기자

더불어민주당이 국민의힘을 향해 “증거의 위·변조를 지적하는 행위 자체를 사법부 압박으로 규정하는 것은 어불성설”이라고 비판했다. 이재명 대통령이 ‘위례 신도시 개발 비리 의혹’ 사건의 정영학 회계사 녹취록이 왜곡됐다고 지적하자, 국민의힘이 사법부 압박이라고 비판한 것을 재반박한 것이다.

(왼쪽부터)정청래 더불어민주당 대표, 이재명 대통령, 장동혁 국민의힘 대표. 박민규 선임기자·김창길 기자

(왼쪽부터)정청래 더불어민주당 대표, 이재명 대통령, 장동혁 국민의힘 대표. 박민규 선임기자·김창길 기자

김지호 민주당 대변인은 14일 서면 브리핑을 통해 “증거의 신빙성은 법정에서 가린다. 대통령의 언급 자체를 문제삼는 것은 표현의 자유와 방어권을 위축시키는 주장이다. 대통령이라는 이유로 입을 닫으라는 요구는 민주주의 원칙과도 맞지 않다”며 이같이 밝혔다.

김 대변인은 “증거가 적법한지 따져 묻는 행위가 왜 사법 파괴냐”며 “검찰의 증거 제출은 절대적이고, 피고인의 문제 제기는 선동이라는 접근은 균형을 잃은 주장”이라고 지적했다.

이 대통령은 이날 검찰의 ‘위례 신도시 개발 비리 의혹’ 사건 재판 과정에서 핵심 증거로 인정받은 ‘정영학 녹취록’에 대해 “(검찰의) 황당한 증거 조작”이라고 사회관계망서비스 엑스(옛 트위터)에 올렸다. 이 대통령은 녹취록이 조작됐다는 취지의 다른 계정 글을 공유한 뒤 “무수히 많은 사례 중 하나일 뿐”이라고도 적었다. 이 대통령이 공유한 글에는 ‘위례 신도시’를 ‘윗 어르신들’로 왜곡했다는 취지의 내용이 담겼다.

이에 박성훈 국민의힘 수석 대변인은 논평을 통해 “이재명 대통령이 본인이 연루된 재판의 증거를 두고 또다시 검찰과 사법부를 향한 압박에 나선 것”이라고 비판했다.

