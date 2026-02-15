창간 80주년 경향신문

‘1500m 충격 탈락’ 임종언 “가장 자신있던 종목이였는데···다 후회되는 경기”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘1500m 충격 탈락’ 임종언 “가장 자신있던 종목이였는데···다 후회되는 경기”

입력 2026.02.15 05:32

수정 2026.02.15 09:30

펼치기/접기

“좋지 않은 빙질에서 예상 못한 상황

준비했던 것 하나도 못보여 드려 죄송”

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자1,500m 준준결승에 출전한 임종언이 넘어진 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.2.15 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자1,500m 준준결승에 출전한 임종언이 넘어진 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.2.15 연합뉴스

“올림픽 준비하면서 가장 자신있었던 종목인데 준비했던 부분을 하나도 보여드리지 못했다. 죄송하다.”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 기대를 받는 쇼트트랙 남자 대표팀 에이스 임종언(고양시청)이 자신의 주 종목이던 남자 1500m 레이스에서 일찌감치 탈락했다.

임종언은 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 남자 1500ｍ 준준결승 5조에서 결승선을 앞두고 넘어졌다. 임종언은 최하위를 기록해 준결승 진출에 실패했다. 쇼트트랙 남자 1000ｍ에서 동메달을 따낸 임종언은 “경기 부분에 대해서 처음부터 끝까지 다 후회되는 경기였다. 너무 속상하다”고 아쉬움을 곱씹었다.

선두권과 거리를 유지하며 후미로 처져 있던 임종언은 한 바퀴를 남기고 페이스를 끌어올려 역전을 노렸다. 결승선을 앞두고 마지막 곡선주로에서 인코스를 파고들었으나 빙판에 미끄러져 넘어지면서 최하위로 들어왔다. 4위에서 치고 나가려던 임종언이 3위 신동민(화성시청)과 다소 애매한 자리 싸움으로 엉킨 것이 아쉬웠다.

임종언은 당시 상황에 대해 “마지막에 안으로 나오면서 마무리하려고 했는데 좋지 않은 빙질에서 스케이트에 힘을 주다보니 (밀려서)예상치 못한 상황으로 넘어졌다”고 했다.

임종언의 올림픽은 아직 끝나지 않았다. 남자 500ｍ와 남자 5000ｍ 계주에서 다시 한번 메달 도전에 나선다. 임종언은 “다음주에 경기가 잇으니 빨리 잊고 털어내야 한다. 쉽지 않겠지만 멘털을 잡고 다음 경기에 집중해서 후회없는 경기를 할 수 있도록 준비하겠다”고 마음가짐을 새롭게 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글