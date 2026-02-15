창간 80주년 경향신문

쇼트트랙 황대헌, 남자 1500m 은메달…한국 5번째 메달

경향신문

입력 2026.02.15 08:37

입력 2026.02.15 08:37

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 은메달을 따낸 황대헌이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 은메달을 따낸 황대헌이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

쇼트트랙 남자 대표팀 황대헌(강원도청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 남자 1500ｍ에서 은메달을 획득했다.

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 시상식에서 은메달을 따낸 황대헌이 메달을 들고 기념촬영하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 시상식에서 은메달을 따낸 황대헌이 메달을 들고 기념촬영하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 황대헌이 두번째로 결승선을 통과하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 황대헌이 두번째로 결승선을 통과하고 있다. 연합뉴스

황대헌은 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 남자 1500ｍ 결승에서 2분12초304의 기록으로 옌스 판트 바우트(네덜란드)에 이어 두 번째로 결승선을 통과하며 시상대에 올랐다.

2018 평창 동계 올림픽 남자 500ｍ 은메달, 2022 베이징 동계 올림픽 남자 1500ｍ 금메달, 남자 5000ｍ 계주 은메달을 딴 황대헌은 3개 대회 연속 메달 획득에 성공했다.

황대헌이 남자 쇼트트랙 1500m 준결승에서 질주하고 있다. 로이터|연합뉴스

황대헌이 남자 쇼트트랙 1500m 준결승에서 질주하고 있다. 로이터|연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준결승에 출전한 황대헌이 질주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준결승에 출전한 황대헌이 질주하고 있다. 연합뉴스

준결승에선 세번째로 결승선에 들어왔지만 운이 따랐다. 2위로 들어온 미야타 쇼고(일본)에게 심판진이 레인 변경 반칙으로 페널티를 주면서 2위에 올라 결승 진출에 성공했다.

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌이 질주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌이 질주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 황대헌이 역주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 황대헌이 역주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌과 신동민이 다른 선수들이 넘어지며 앞으로 나서고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌과 신동민이 다른 선수들이 넘어지며 앞으로 나서고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 황대헌이 역주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 황대헌이 역주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌이 질주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌이 질주하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌이 2위로 결승선을 통과하고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌이 2위로 결승선을 통과하고 있다. 연합뉴스

결승은 총 9명의 선수가 경쟁했다. 황대헌은 신동민과 함께 후미에서 기회를 엿봤다. 결승선을 9바퀴 남기고 스티븐 뒤부아(캐나다)가 넘어지면서 8명의 선수가 경쟁을 이어갔다. 황대헌은 7위를 달리다가 결승선 5바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나와 속도를 올렸다. 그 사이 앞서 달리던 선수들이 우르르 넘어지면서 황대헌은 옌스 판트 바우트에 이어 2위로 올라섰다. 그는 마지막 바퀴에서 역전을 노렸으나 두 번째로 결승선을 통과했다.

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 은메달을 획득한 황대헌이 함께 결승전에 출전한 신동민과 코치들로부터 축하를 받고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 은메달을 획득한 황대헌이 함께 결승전에 출전한 신동민과 코치들로부터 축하를 받고 있다. 연합뉴스

황대헌과 옌스 판트 바우트가 결승선 통과 후 서로를 격려하고 있다. 로이터|연합뉴스

황대헌과 옌스 판트 바우트가 결승선 통과 후 서로를 격려하고 있다. 로이터|연합뉴스

왼쪽부터 황대헌, 옌스 판트 바우트,(네덜란드) 로버츠 크루즈베르크스(라트비아)가 시상식에서 기념사진을 찍고 있다. AP연합뉴스

왼쪽부터 황대헌, 옌스 판트 바우트,(네덜란드) 로버츠 크루즈베르크스(라트비아)가 시상식에서 기념사진을 찍고 있다. AP연합뉴스

함께 출전한 신동민은 4위에 올랐고, 동메달은 어드밴스로 결승에 올라온 로버츠 크루즈베르크스(라트비아)가 차지했다. 한국은 이날 황대헌의 메달로 현재까지 총 5개의 메달을 수확했다.

