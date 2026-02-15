과일 포장재·부직포 가방 재활용 될까?···설 선물 포장 분리배출 이렇게 하세요

과일상자에 많은 그물 모양 과일 개별포장재 부직포 가방·보자기·꽃받침 등 재활용 불가 종량제 봉투에 담아 일반 쓰레기로 버려야 양파망·스티커 붙은 비닐도 비닐류로 분류

명절 선물은 과일 포장재, 부직포 가방, 식품 포장용 랩 등 분리배출 방법이 헷갈리는 재질로 포장된 채 도착한다. 대표적인 선물 포장재의 올바른 분리배출 방법을 소개한다.

먼저 종이상자는 상자에 붙은 송장 스티커, 테이프 등을 떼어내고 종이로 배출하면 된다.

스티로폼 상자는 색이 없는 흰색만 분리배출 대상이다. 마찬가지로 스티커와 테이프를 제거한 뒤 배출하면 된다. 색 있는 스티로폼, 이물질이 묻거나 착색된 스티로폼의 경우 종량제 봉투에 넣어 버려야 한다.

스티로폼과 헷갈리지만 폴리에틸렌(PE) 재질로 된 꽃받침·그물 모양의 과일 개별포장재는 재활용이 불가능하다. 종량제 봉투에 담아 일반 쓰레기로 배출해야 한다.

부직포 가방, 보자기 등도 일반 쓰레기다.

비닐은 색이 있거나 스티커 등 이물질이 붙은 비닐, 크기가 작은 비닐, 페트병 라벨 등도 모두 비닐류로 분리 배출하면 된다. 양파망도 보통 비닐 고밀도폴리에틸렌(HDPE) 재질로 만들어져 비닐류로 함께 배출하면 된다.

단 식품 포장용 투명 비닐 랩은 지자체마다 배출 방법이 다르다. 서울시의 경우 배달음식, 마트 등에서 식품을 포장한 비닐 랩은 일반 쓰레기로 종량제 봉투에 버리도록 안내하고 있다.

아이스팩은 각 지자체 주민센터 등에 있는 전용수거함에 모으는 방법이 권장된다. 전용수거함이 없는 경우에는 물이 든 아이스팩을 물을 빼낸 뒤 겉면은 비닐류로 배출한다. 내용물이 젤 형태로 된 경우는 자르지 않고 그대로 종량제 봉투에 버리면 된다.

자세한 품목별 분리배출 요령은 생활 폐기물 분리배출 누리집 ‘분리의 정석(wasteguide.or.kr)’에서 확인할 수 있다.