설 연휴 귀성길 본격 정체···서울→부산 ‘6시간 50분’

설 연휴 이틀째인 15일 오전 전국 주요 고속도로 귀성 방향 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 기준 승용차로 서울요금소를 출발했을 때 주요 도시까지 예상 소요 시간은 대전 3시간 30분, 강릉 3시간 50분, 대구 5시간 50분, 광주 5시간 20분, 목포 5시간 20분, 울산 6시간 30분, 부산 6시간 50분 등이다.

각 도시에서 출발해 서울까지 걸리는 시간은 대전 1시간 30분, 강릉 2시간 40분, 대구 4시간 20분, 광주 3시간 40분, 목포 3시간 40분, 울산 5시간, 부산 5시간 20분 등이다.

공사는 귀성방향의 정체가 이날 오전 5~6시 시작돼 오후 12쯤 가장 혼잡할 것으로 예보했다. 정체는 오후 8~9시쯤 해소될 것으로 보인다. 귀경방향은 오전 9~10시 사이 정체가 시작된 뒤 오후 4~5시 가장 혼잡해지고 오후 8~9시쯤 풀릴 것으로 예측했다.

공사는 이날 전국 고속도로 이용 차량이 500만 대에 이를 것으로 전망했다. 수도권에서 지방으로 45만대, 지방에서 수도권으로 38만대가 이동할 것으로 예상된다. 이날부터 오는 18일까지 고속도로 통행료가 면제되면서 차량 이동이 늘어 귀성길 정체에도 영향을 미칠 것으로 보인다.