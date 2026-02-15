창간 80주년 경향신문

설 연휴 귀성길 본격 정체···서울→부산 ‘6시간 50분’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

설 연휴 이틀째인 15일 오전 전국 주요 고속도로 귀성 방향 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 기준 승용차로 서울요금소를 출발했을 때 주요 도시까지 예상 소요 시간은 대전 3시간 30분, 강릉 3시간 50분, 대구 5시간 50분, 광주 5시간 20분, 목포 5시간 20분, 울산 6시간 30분, 부산 6시간 50분 등이다.

각 도시에서 출발해 서울까지 걸리는 시간은 대전 1시간 30분, 강릉 2시간 40분, 대구 4시간 20분, 광주 3시간 40분, 목포 3시간 40분, 울산 5시간, 부산 5시간 20분 등이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

설 연휴 귀성길 본격 정체···서울→부산 ‘6시간 50분’

입력 2026.02.15 09:18

  • 김송이 기자

  • 기사를 재생 중이에요

설 연휴를 앞둔 지난 13일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

설 연휴를 앞둔 지난 13일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있다. 연합뉴스

설 연휴 이틀째인 15일 오전 전국 주요 고속도로 귀성 방향 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 기준 승용차로 서울요금소를 출발했을 때 주요 도시까지 예상 소요 시간은 대전 3시간 30분, 강릉 3시간 50분, 대구 5시간 50분, 광주 5시간 20분, 목포 5시간 20분, 울산 6시간 30분, 부산 6시간 50분 등이다.

각 도시에서 출발해 서울까지 걸리는 시간은 대전 1시간 30분, 강릉 2시간 40분, 대구 4시간 20분, 광주 3시간 40분, 목포 3시간 40분, 울산 5시간, 부산 5시간 20분 등이다.

공사는 귀성방향의 정체가 이날 오전 5~6시 시작돼 오후 12쯤 가장 혼잡할 것으로 예보했다. 정체는 오후 8~9시쯤 해소될 것으로 보인다. 귀경방향은 오전 9~10시 사이 정체가 시작된 뒤 오후 4~5시 가장 혼잡해지고 오후 8~9시쯤 풀릴 것으로 예측했다.

공사는 이날 전국 고속도로 이용 차량이 500만 대에 이를 것으로 전망했다. 수도권에서 지방으로 45만대, 지방에서 수도권으로 38만대가 이동할 것으로 예상된다. 이날부터 오는 18일까지 고속도로 통행료가 면제되면서 차량 이동이 늘어 귀성길 정체에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

주요 도시간 예상 소요시간. 한국도로공사 홈페이지 갈무리 사진 크게보기

주요 도시간 예상 소요시간. 한국도로공사 홈페이지 갈무리

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글