설 연휴 집에만? 아이들과 밖으로!···남이섬 윷놀이부터 워터월드 물속 버블파티까지

남이섬·하이원리조트 등 설 연휴 행사 다채 강원도 주요 관광 명소 연휴 기간 정상 운영

설 연휴를 맞아 강원도 내 주요 관광지와 리조트에서 다채로운 명절 이벤트가 진행된다.

춘천시 남산면 북한강 가운데 자리 잡고 있는 남이섬은 오는 14일부터 18일까지 설맞이 전통놀이와 체험 프로그램을 운영한다.

윷놀이, 제기차기, 딱지치기, 고리 던지기 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 민속놀이가 연이어 진행된다.

설 연휴와 밸런타인데이가 맞물린 점을 활용한 소통 이벤트도 마련됐다.

연인들이 커플임을 확인할 수 있는 소지품을 제시하면 무료로 예쁜 엽서와 우표를 받을 수 있다.

일반 방문객도 카카오톡 플러스 채널 또는 인스타그램 공식 계정을 팔로우하는 방식으로 참여할 수 있다.

오는 15일 에코스테이지에서는 극단 ‘류’의 ‘만사형통 운수대통 타악 퍼포먼스’가 펼쳐지고, 16일과 17일에는 관객 참여형 떡메치기 체험과 사물놀이가 결합한 공연이 진행된다.

또 연휴 기간 방문객은 실내 예술 전시도 함께 즐길 수 있다.

남이섬 평화랑에서 열리는 양순영 작가 초대전 ‘Color Harmony’에서는 색채와 빛을 주제로 한 추상 회화를 선보인다.

강원랜드가 운영하는 하이원리조트에서도 오는 14일부터 18일까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 명절 이벤트를 진행한다.

하이원 그랜드호텔에서는 설 명절 분위기를 더하는 라이브 공연들이 펼쳐진다.

14일에는 색소폰 악기 연주와 웰컴 체크인 마술 공연이 진행되고, 15일부터는 설 특집 국악 공연과 미디어 공연이 이어진다.

웰니스센터에서는 가족 단위 고객을 위한 오행 족욕 체험과 설빛 오색 막걸리 빚기 체험이 진행되고, 그랜드호텔 그랜드볼룸에서는 셰프와 함께하는 만두 빚기 체험 행사가 열린다.

어린이 고객을 위한 프로그램도 다양하다.

워터월드에서는 딱지치기, 제기차기, 윷놀이 등 전통 놀이와 함께 음악에 맞춰 즐기는 물속 버블파티가 열린다.

스키장에서는 새해 소망 작성 이벤트와 하이하우 포토타임 등 레저와 명절 이벤트를 동시에 즐길 수 있다.

인제 자작나무숲과 강릉 오죽헌 등 대부분의 관광 명소들도 연휴 기간 내내 정상 운영된다.

산림청 인제국유림관리소는 오는 14일부터 18일까지 닷새간 이어지는 설 연휴 기간에 ‘인제 자작나무숲’을 정상 운영하기로 했다.

운영 시간은 겨울철 기준 오전 9시부터 오후 5시까지다.

산행 시간을 고려해 오후 2시까지는 입산을 마쳐야 한다.

인제군 인제읍 원대리에 있는 ‘자작나무숲’은 한국관광공사의 ‘꼭 찾아가야 할 한국 대표 관광지 100선’과 산림청 주관 ‘걷기 좋은 명품숲길 30선’에 선정된 관광 명소다.

수령 30년 이상의 자작나무 70만 그루가 군락을 이뤄 아름다운 풍광을 연출하고 있어 매년 30만 명가량의 관광객이 찾는다.

인제국유림관리소 관계자는 “적설과 결빙으로 인해 탐방로가 미끄러울 수 있는 만큼 아이젠과 스틱 등 안전장비를 갖추고 등산하는 것이 바람직하다”라며 “순백의 자작나무숲에서 가족들과 함께 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다”라고 말했다.

강릉 오죽헌·시립박물관은 오는 15일부터 18일까지 온 가족이 함께 즐기며 소중한 추억을 쌓을 수 있는 전통 민속놀이 체험행사를 마련한다.

윷놀이·투호·고리 던지기·제기차기·굴렁쇠 굴리기 등 다양한 전통놀이 즐길 수 있는 이번 행사는 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 강릉시립박물관 앞 광장에서 진행된다.

춘천시도 오는 16일부터 18일까지 삼악산 호수 케이블카와 사이로 248, 구곡폭포 등 주요관광지를 정상 운영한다.

소양강 스카이워크, 애니메이션박물관과 토이로봇관, 김유정문학촌 등 공립 관광·문화시설은 설 당일을 제외하고 정상 운영한다.

애니메이션박물관과 토이로봇관에서는 한복을 착용한 관람객을 대상으로 무료입장 혜택을 제공한다.