설 연휴 첫날 ‘음주운전’, 차 들이받고 도주한 50대 입건

전국 각지 음주운전 적발

설 연휴 첫날 음주운전을 하고 사고를 낸 뒤 도주한 50대가 경찰에 붙잡혔다. 전국 각지에서 음주운전 사고가 잇따르고 있다.

대전유성경찰서는 15일 도로교통법 위반 등 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 전날 자정쯤 대전 유성구 봉명동의 한 도로에서 음주운전을 하고 주차된 차를 들이받은 뒤 도주했다. A씨는 경찰의 정차 지시를 무시한 혐의도 받는다. 시민의 신고를 받고 출동한 경찰은 14㎞가량 A씨를 추격한 뒤 0시16분쯤 A씨를 현행범 체포했다.

설 연휴 중 음주운전 사고가 전국 곳곳에서 이어지고 있다. 이날 0시40분쯤 경남 거제 양정터널에선 30대 운전자 B씨가 앞서가던 승용차를 들이받았다. 이 사고로 승용차가 전복되면서 40대 남성이 크게 다쳤고 결국 숨졌다. B씨는 혈중알코올농도 면허취소 수준으로 만취 상태였던 것으로 파악됐다.

인천에선 20대 운전자가 술에 취해 운전하다가 전신주를 들이받았다. 20대 C씨는 이날 오전 7시10분쯤 인천 서구의 한 교차로에서 SUV를 몰다가 교통섬에 설치된 전신주를 들이받고 전도된 것으로 조사됐다.