창간 80주년 경향신문

법원, 한국지엠 노조 ‘직영 정비소 폐쇄 금지’ 가처분 기각

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한국지엠 노조가 직영 정비사업소 폐쇄를 막기 위해 제기한 가처분 신청을 법원이 받아들이지 않았다.

앞서 노조는 사측의 직영 정비사업소 폐쇄 시도가 노사합의를 파기한 것이라고 주장했다.

한국지엠은 지난해 수익성 제고 등을 이유로 전국 9개 지역 직영 정비사업소를 전면 폐쇄한다는 계획을 밝힌 바 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

법원, 한국지엠 노조 ‘직영 정비소 폐쇄 금지’ 가처분 기각

입력 2026.02.15 16:55

  • 김송이 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 11월19일 서울 영등포구 쉐보레직영 서울서비스센터 앞에서 열린 ‘직영 정비 폐쇄 저지를 위한 한국지엠지부 비상대책위원회 출범 기자회견’에서 금속노조 한국지엠지부 조합원들이 메리 바라 GM CEO 를 풍자하는 퍼포먼스를 하고 있다. 성동훈 기자 사진 크게보기

지난해 11월19일 서울 영등포구 쉐보레직영 서울서비스센터 앞에서 열린 ‘직영 정비 폐쇄 저지를 위한 한국지엠지부 비상대책위원회 출범 기자회견’에서 금속노조 한국지엠지부 조합원들이 메리 바라 GM CEO 를 풍자하는 퍼포먼스를 하고 있다. 성동훈 기자

한국지엠(GM) 노조가 직영 정비사업소 폐쇄를 막기 위해 제기한 가처분 신청을 법원이 받아들이지 않았다.

인천지법 민사21부(박진영 부장판사)는 전국금속노동조합 한국지엠지부의 ‘전직 등 금지 가처분’ 신청을 지난 13일 기각했다고 연합뉴스가 15일 보도했다. 노조는 지난달 26일 사측이 직영 정비사업소를 폐쇄하려는 시도를 금지해달라며 법원에 가처분 신청을 제기했다. 법원의 구체적인 기각 사유는 알려지지 않았다.

앞서 노조는 사측의 직영 정비사업소 폐쇄 시도가 노사합의를 파기한 것이라고 주장했다. 한국지엠은 지난해 수익성 제고 등을 이유로 전국 9개 지역 직영 정비사업소를 전면 폐쇄한다는 계획을 밝힌 바 있다. 노조는 지난해 10월 사측과 단체협약을 체결하면서 직영 정비사업소 활성화 태스크포스를 구성하기로 했는데, 사측이 한 달도 지나지 않아 직영 정비사업소를 폐쇄한다고 밝힌 것이 단체협약 위반이라고 주장했다.

한국지엠은 직영 정비사업소 부지 등 자산을 매각하고 전국 380여개 협력 서비스센터를 통해 고객 서비스를 제공할 계획이다. 그러나 노조는 직영 정비사업소 폐쇄가 소비자에게 불이익을 낳을 것이라고 보고 있다. 노조는 가처분 신청 당시 “직영 정비센터는 협력업체나 일반 정비소에서 해결하기 힘든 고난도 수리와 기술적 결함을 끝까지 책임지는 곳”이라며 “직영 정비사업소 폐쇄는 자동차의 안전을 외주화하는 것으로, 자동차 소비자들에게 피해로 돌아갈 것”이라고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글