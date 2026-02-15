법원, 한국지엠 노조 ‘직영 정비소 폐쇄 금지’ 가처분 기각

한국지엠(GM) 노조가 직영 정비사업소 폐쇄를 막기 위해 제기한 가처분 신청을 법원이 받아들이지 않았다.

인천지법 민사21부(박진영 부장판사)는 전국금속노동조합 한국지엠지부의 ‘전직 등 금지 가처분’ 신청을 지난 13일 기각했다고 연합뉴스가 15일 보도했다. 노조는 지난달 26일 사측이 직영 정비사업소를 폐쇄하려는 시도를 금지해달라며 법원에 가처분 신청을 제기했다. 법원의 구체적인 기각 사유는 알려지지 않았다.

앞서 노조는 사측의 직영 정비사업소 폐쇄 시도가 노사합의를 파기한 것이라고 주장했다. 한국지엠은 지난해 수익성 제고 등을 이유로 전국 9개 지역 직영 정비사업소를 전면 폐쇄한다는 계획을 밝힌 바 있다. 노조는 지난해 10월 사측과 단체협약을 체결하면서 직영 정비사업소 활성화 태스크포스를 구성하기로 했는데, 사측이 한 달도 지나지 않아 직영 정비사업소를 폐쇄한다고 밝힌 것이 단체협약 위반이라고 주장했다.

한국지엠은 직영 정비사업소 부지 등 자산을 매각하고 전국 380여개 협력 서비스센터를 통해 고객 서비스를 제공할 계획이다. 그러나 노조는 직영 정비사업소 폐쇄가 소비자에게 불이익을 낳을 것이라고 보고 있다. 노조는 가처분 신청 당시 “직영 정비센터는 협력업체나 일반 정비소에서 해결하기 힘든 고난도 수리와 기술적 결함을 끝까지 책임지는 곳”이라며 “직영 정비사업소 폐쇄는 자동차의 안전을 외주화하는 것으로, 자동차 소비자들에게 피해로 돌아갈 것”이라고 했다.