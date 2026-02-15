유승민 “지금 국민의힘 정상적인 당 아니다···경기지사 출마 안 해”

‘찬탄 세력 숙청’ 비판

유승민 전 의원은 15일 6·3 지방선거에서 경기도지사 후보로 나설 의사가 없다고 재차 밝히는 한편 국민의힘이 “집안싸움 한다”며 비판했다.

유 전 의원은 이날 MBN ‘시사스페셜’에 출연해 경기도지사 출마 계획에 대해 “세 번째 말씀드린다. 전혀 생각 없다”며 “제게 남은 정치적 소명은 망해버린 보수 정당과 보수 정치를 어떻게 재건할지”라고 말했다.

그는 국민의힘 윤리위원회가 한동훈 전 대표, 김종혁 전 최고위원, 배현진 의원에 대해 징계 결정을 내린 것을 두고 “윤리위나 당무감사위를 동원해 정적을 제거하고 숙청하고 있다”며 “당 안에 건전한 정치가 실종됐다는 증거”라고 말했다.

또 “지금 당의 모습이 정상적인 당이 아니다”라며 “탄핵의 강을 건너지 않고는 보수가 분열된 상태로 선거를 치르면 판판이 패배할 수밖에 없는 상황”이라고 말했다. 이어 “장동혁 대표도 최근 ‘탄핵의 강을 건너겠다’고 했는데 하는 행동을 보면 탄핵에 찬성한 국민과 의원을 정적으로 생각해서 앞으로 선거를 어떻게 하겠다는 건지 (모르겠다)”라며 “갈라치기하는 방법으로는 쉽지 않다. 통합해야 한다”고 말했다.

유 전 의원은 장동혁 대표가 이재명 대통령이 제안한 여야 대표 회동에 불참한 것을 두고 “되게 답답하게 봤다”며 “야당 대표가 국민이 보는 앞에서 할 말을 다 해야 했다”고 말했다. “이재명 정권이 폭주를 해도 아무런 견제를 못 하는 게 국민의힘 때문”이라고도 덧붙였다.