설 하루 전 미세먼지 줄어든다···일부 지역 ‘눈 조심’

경향신문

본문 요약

설날을 하루 앞둔 16일 전국 대부분 지역에 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아질 것이라고 기상청이 예보했다.

새벽부터는 강원 동해안과 산지에, 오전부터는 경북 동해안, 오후부터는 부산과 울산에 비 또는 눈이 내리겠다.

특히 강원 산지를 중심으로 습하고 무거운 눈이 내릴 수 있다.

설 하루 전 미세먼지 줄어든다···일부 지역 '눈 조심'

입력 2026.02.15 18:21

  • 김송이 기자

지난 14일 경부고속도로 서울 잠원 IC 인근이 서울을 빠져나가는 하행선 차량(오른편)으로 붐비고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

지난 14일 경부고속도로 서울 잠원 IC 인근이 서울을 빠져나가는 하행선 차량(오른편)으로 붐비고 있다. 연합뉴스

설날을 하루 앞둔 16일 전국 대부분 지역에 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아질 것이라고 기상청이 예보했다. 전국 미세먼지 수준은 대체로 ‘좋음’일 것으로 전망됐다.

기상청은 16일 중국 북부 지방에서 남동쪽으로 이동하는 대륙고기압의 영향을 받겠다고 예보했다. 아침 최저기온은 –6~4도, 낮 최고기온은 4~13도가 되겠다고 15일 예보했다.

새벽부터는 강원 동해안과 산지에, 오전부터는 경북 동해안, 오후부터는 부산과 울산에 비 또는 눈이 내리겠다. 특히 강원 산지를 중심으로 습하고 무거운 눈이 내릴 수 있다. 기상청은 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 내리면서 대설특보를 발표할 가능성이 있다고 밝혔다.

예상 강수량은 강원 동해안 및 산지 5~15㎜, 경북 북부 동해안 및 북동산지 5㎜ 안팎, 경북 남부 동해안 5㎜ 미만, 부산·울릉도·독도 1㎜ 안팎 등이다.

동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 방파제를 넘을 수 있어 해안가 안전사고에 유의해야겠다.

미세먼지는 전 권역이 좋음 또는 보통 수준일 것으로 예상된다. 다만 충북·경북·제주는 새벽까지, 부산·대구·울산·경남은 아침까지 나쁨으로 예보됐다.

