창간 80주년 경향신문

이란 “핵협상 공은 미국에 있다···제재 해제 논의 나서면 양보 의사 있어”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란은 자국에 대한 제재 해제 논의가 이뤄진다면 미국과의 핵협상 타결을 위해 양보할 의사가 있다고 밝혔다.

마지드 타흐트라반치 이란 외무부 차관은 14일 BBC와 인터뷰에서 "협상 의지를 증명하는 것은 미국의 몫"이라며 "미국이 진정성을 보인다면 합의로 나아갈 수 있다고 확신하다"고 말했다.

그는 다만 미국이 이란에 대한 모든 제재를 해제해야 하는지, 일부만 해제해도 합의할 수 있다는 것인지는 명확히 밝히지 않았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란 “핵협상 공은 미국에 있다···제재 해제 논의 나서면 양보 의사 있어”

입력 2026.02.15 19:52

  • 김송이 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마지드 타흐트라반치 이란 외무부 차관. 로이터 연합뉴스 사진 크게보기

마지드 타흐트라반치 이란 외무부 차관. 로이터 연합뉴스

이란은 자국에 대한 제재 해제 논의가 이뤄진다면 미국과의 핵협상 타결을 위해 양보할 의사가 있다고 밝혔다.

마지드 타흐트라반치 이란 외무부 차관은 14일(현지시간) BBC와 인터뷰에서 “협상 의지를 증명하는 것은 미국의 몫”이라며 “미국이 진정성을 보인다면 합의로 나아갈 수 있다고 확신하다”고 말했다. 그는 다만 미국이 이란에 대한 모든 제재를 해제해야 하는지, 일부만 해제해도 합의할 수 있다는 것인지는 명확히 밝히지 않았다.

타흐트라반치 차관은 이란이 60% 농축 우라늄을 희석할 수 있다고 제안한 것을 타협 의지의 증거로 언급했다. 60% 고농축 우라늄은 단시간에 핵탄두 원료인 90% 이상 농축 우라늄으로 만들 수 있다. 이 때문에 국제사회는 이란이 핵무기개발을 계획한다고 의심해왔다.

2015년 핵합의 때처럼 고농축 우라늄 비축분 400㎏ 상당을 해외로 반출할 수 있는지에 대해선 “협상 과정에서 어떤 일이 벌어질지 얘기하기에는 너무 이르다”고 말했다.

그는 “우라늄 농축을 완전히 중단하라는 ‘제로 농축’은 협상 테이블에 오르지 않을 것”이라며 선을 그었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 기자들과 만나 “우라늄 농축을 중단해야 한다”고 말했다.

타흐트라반치 차관은 탄도미사일도 협상 범위에 포함하지 않겠다고 밝혔다. 그는 “이스라엘과 미국에게 공격받을 때 우리를 구해준 것이 미사일인데 우리 스스로 방어 능력을 포기하라는 것을 어떻게 받아들일 수 있겠느냐”고 했다.

타흐트라반치 차관은 미국의 중동 지역 군사력을 증강에 대해 “(또 다른 전쟁은) 모두에게 트라우마를 남길 것”이라며 “생존을 위협하는 상황이라는 판단이 들면 그에 상응하는 대응을 할 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글