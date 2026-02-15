이란 “핵협상 공은 미국에 있다···제재 해제 논의 나서면 양보 의사 있어”

이란은 자국에 대한 제재 해제 논의가 이뤄진다면 미국과의 핵협상 타결을 위해 양보할 의사가 있다고 밝혔다.

마지드 타흐트라반치 이란 외무부 차관은 14일(현지시간) BBC와 인터뷰에서 “협상 의지를 증명하는 것은 미국의 몫”이라며 “미국이 진정성을 보인다면 합의로 나아갈 수 있다고 확신하다”고 말했다. 그는 다만 미국이 이란에 대한 모든 제재를 해제해야 하는지, 일부만 해제해도 합의할 수 있다는 것인지는 명확히 밝히지 않았다.

타흐트라반치 차관은 이란이 60% 농축 우라늄을 희석할 수 있다고 제안한 것을 타협 의지의 증거로 언급했다. 60% 고농축 우라늄은 단시간에 핵탄두 원료인 90% 이상 농축 우라늄으로 만들 수 있다. 이 때문에 국제사회는 이란이 핵무기개발을 계획한다고 의심해왔다.

2015년 핵합의 때처럼 고농축 우라늄 비축분 400㎏ 상당을 해외로 반출할 수 있는지에 대해선 “협상 과정에서 어떤 일이 벌어질지 얘기하기에는 너무 이르다”고 말했다.

그는 “우라늄 농축을 완전히 중단하라는 ‘제로 농축’은 협상 테이블에 오르지 않을 것”이라며 선을 그었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 기자들과 만나 “우라늄 농축을 중단해야 한다”고 말했다.

타흐트라반치 차관은 탄도미사일도 협상 범위에 포함하지 않겠다고 밝혔다. 그는 “이스라엘과 미국에게 공격받을 때 우리를 구해준 것이 미사일인데 우리 스스로 방어 능력을 포기하라는 것을 어떻게 받아들일 수 있겠느냐”고 했다.

타흐트라반치 차관은 미국의 중동 지역 군사력을 증강에 대해 “(또 다른 전쟁은) 모두에게 트라우마를 남길 것”이라며 “생존을 위협하는 상황이라는 판단이 들면 그에 상응하는 대응을 할 것”이라고 말했다.