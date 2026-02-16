‘노르웨이판 저스틴 비버’ 크로스컨트리 클레보, 역대 동계 올림픽 최다 메달 신기록 썼다···대회 첫 4관왕

크로스컨트리 스키 ‘스타’ 요한네스 클레보(29·노르웨이)가 역대 동계 올림픽 최다 금메달리스트로 우뚝 섰다.

클레보는 15일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 4×7.5㎞ 계주에서 노르웨이 대표팀의 마지막 주자를 맡아 역주를 펼쳐 금메달 획득에 힘을 보탰다. 클레보는 이번 대회 10㎞＋10㎞ 스키애슬론 우승을 시작으로 스프린트 클래식, 10㎞ 인터벌 스타트 프리에 이어 단체전까지 석권하며 대회 첫 4관왕의 주인공이 됐다.

그러면서 동계 올림픽 역사도 새로 썼다. 2018년 평창 대회 3관왕, 2022년 베이징 대회 2관왕에 이어 이번 대회에서도 4관왕에 오르면서 역대 동계 올림픽 최다 금메달리스트로 이름을 올렸다. 이번 대회 직전까지 바이애슬론의 올레 에이나르 비에른달렌, 크로스컨트리스키의 비에른 델리, 마리트 비에르옌(이상 노르웨이)이 모두 8개로 ‘역대 최다 금메달’ 공동 1위를 달리고 있었지만, 클레보가 단숨에 넘어섰다.

미국 매체들은 보이그룹 멤버 같은 수려한 외모를 가진 클레보를 향해 ‘노르웨이의 저스틴 비버’로 부른다. 압도적인 실력까지 자랑한 클레보는 역대 최다 금메달 소감에 대해 “정말 듣기 좋은 기록이다. 아주 멋진 타이틀”이라고 기뻐했다.

그는 “대기록을 동료들과 함께 달성했다는 게 더 특별하다”라며 “노르웨이에서 계주 우승은 정말 큰 의미가 있는데, 오늘 우리가 모두 해냈다”고 기뻐했다.

한편, 동메달을 따낸 이탈리아에서는 이번 대회를 끝으로 현역에서 은퇴하는 페데리코 펠레그리노가 마지막 주자를 맡아 눈길을 끌었다. 35살의 노장인 펠레그리노는 트럼펫으로 연주되는 이탈리아 팝 클래식에 맞춰 춤을 추며 팬들과 동메달의 기쁨을 함께했다.

2014년 소치 대회부터 출전한 펠레그리노는 2018 평창 대회와 2022 베이징 대회 스프린트 클래식에서 연속 은메달을 따냈고, 자신의 마지막 올림픽 무대에서 동메달을 보태며 3개 대회 연속 시상대에 오르는 기쁨을 만끽했다.