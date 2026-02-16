‘1점 차 리드서 김은지가 끝냈다’ 여자 컬링 한·일전 승리···3승2패 ‘4강 희망가’

한국 여자 컬링이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 한·일전에서 귀중한 승리를 따냈다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 여자 컬링 국가대표팀 경기도청은 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 일본과의 대회 라운드로빈 5차전에서 7-5로 이겼다. 직전 덴마크전에서 3-6으로 진 한국은 일본을 제물로 연패를 피했다.

세계랭킹 3위인 한국은 이번 대회 라운드로빈 5경기에서 3승2패를 기록, 4강 도전을 향한 귀중한 승리를 추가했다. 컬링 여자부에선 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 메달 색깔을 가린다.

3-3으로 맞선 경기는 7·8엔드가 분수령이 됐다. 한국은 7엔드를 ‘블랭크 엔드’로 만들었다. 후공 팀이 일부러 0점을 만들고 다음 엔드 후공을 유지해 다득점을 노리는 전략이다. 이어진 8엔드 후공에서 한국은 김민지가 두 차례 더블 테이크 아웃에 성공한 데 힘입어 3점을 한 번에 따내 6-3으로 도망갔다.

9엔드에서 두 점 추격을 허용해 바짝 쫓겼지만, 한국은 마지막 10엔드에서 김은지의 마지막 투구로 한 점을 추가해 깔끔한 승리를 거뒀다.

한국은 앞서 지난해 3월 의정부에서 열린 세계선수권 예선에서도 스킵 요시무라 사야카가 이끄는 현 일본 대표팀과 맞붙어 연장전 끝에 승리한 바 있다. 여자 컬링 대표팀은 한국시간 17일 오전 3시 5분 중국과 6차전에 나선다.