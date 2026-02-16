창간 80주년 경향신문

설 전날 505만대 이동…서울→부산 6시간10분, 귀성길 오전 11시 절정

경향신문

설 연휴 셋째 날인 16일 오전 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사는 이날 전국 고속도로 이용 차량이 505만대에 이를 것으로 전망했다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 기준 서울 요금소 출발 예상 소요 시간은 부산 6시간10분, 울산 5시간50분, 목포 4시간50분, 대구 5시간10분, 광주 4시30분, 강릉 3시간50분, 대전 2시간40분이다.

설 전날 505만대 이동…서울→부산 6시간10분, 귀성길 오전 11시 절정

입력 2026.02.16 09:17

수정 2026.02.16 09:41

  • 이유진 기자

설 연휴를 앞둔 지난 13일 서울 서초구 반포IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있다. 연합뉴스

설 연휴를 앞둔 지난 13일 서울 서초구 반포IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있다. 연합뉴스

설 연휴 셋째 날인 16일 오전 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다. 한국도로공사는 이날 전국 고속도로 이용 차량이 505만대에 이를 것으로 전망했다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 출발 기준 서울 요금소 출발 예상 소요 시간은 부산 6시간10분, 울산 5시간50분, 목포 4시간50분, 대구 5시간10분, 광주 4시30분, 강릉 3시간50분, 대전 2시간40분이다.

각 도시에서 서울까지는 부산 5시간50분, 울산 5시간30분, 목포 4시간10분, 대구 4시간50분, 광주 4시간10분, 강릉 2시간40분, 대전 2시간10분이 걸릴 것으로 예상된다.

귀성길 소요 시간은 전날과 비슷하거나 다소 줄어든 반면, 귀경길은 지역에 따라 10∼30분 정도 늘어났다.

경부고속도로 부산 방향은 망향휴게소 부근∼천안 분기점 부근 6㎞, 천안 분기점∼천안 호두휴게소 부근 11㎞, 옥산 분기점 부근∼청주 분기점 17㎞ 구간 등에서 정체가 이어지고 있다. 중부내륙고속도로 창원 방향도 여주 분기점∼감곡 부근 10㎞ 구간에서 차량이 서행 중이다.

귀성 방향 정체는 오전 6∼7시 시작돼 오전 11시부터 정오 사이 절정에 달한 뒤 오후 5∼6시 해소될 전망이다. 귀경 방향은 오전 9∼10시부터 정체가 본격화해 오후 4∼5시 가장 극심하겠으며, 오후 10∼11시쯤 풀릴 것으로 보인다.

댓글