북, 평양에 참전군인 유족 거주단지 조성…김정은 “국가의 자랑”

경향신문

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 함께 러시아·우크라이나 전쟁 파병군인 유가족을 위한 평양 화성지구 내 주택단지인 '새별거리' 준공식에 참석했다.

김 위원장은 또 "새별거리는 우리 세대의 영예이며 또한 평양의 자랑, 우리 국가의 자랑"이라며 "이 거리가 건설됨으로써 열사들은 이역만리에서 못 견디게 그리던 혈육의 따스한 체취와 정든 집뜨락을 지척에 두게 됐다"고 했다.

준공 테이프를 끊은 김 위원장은 유가족들에게 노동당 중앙위원회 명의로 된 '살림집 이용 허가증'을 전달했다.

북, 평양에 참전군인 유족 거주단지 조성…김정은 “국가의 자랑”

입력 2026.02.16 09:56

  • 이유진 기자

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 참석한 가운데 러시아에 파병됐다가 전사한 참전군인 유족을 위해 평양 화성지구 명당자리에 조성된 ‘새별거리’ 준공식이 전날 열렸다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 노동신문·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 참석한 가운데 러시아에 파병됐다가 전사한 참전군인 유족을 위해 평양 화성지구 명당자리에 조성된 ‘새별거리’ 준공식이 전날 열렸다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 노동신문·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 함께 러시아·우크라이나 전쟁 파병군인 유가족을 위한 평양 화성지구 내 주택단지인 ‘새별거리’ 준공식에 참석했다.

북한 노동신문은 16일 “(지난 15일) 새별거리 준공식이 성대히 진행됐다”라며 “김정은 동지께서 준공식에 참식했다”라고 보도했다.

준공식에는 주애와 해외군사작전에 파견됐던 전투원과 공병부대 관병들, 국방성 지휘관과 인민군 부대 장병, 혁명학원 교직원과 학생들, 평양시민들이 참석했다.

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 참석한 가운데 러시아에 파병됐다가 전사한 참전군인 유족을 위해 평양 화성지구 명당자리에 조성된 ‘새별거리’ 준공식이 전날 열렸다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 사진은 준공사하는 김 위원장. 노동신문·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 참석한 가운데 러시아에 파병됐다가 전사한 참전군인 유족을 위해 평양 화성지구 명당자리에 조성된 ‘새별거리’ 준공식이 전날 열렸다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 사진은 준공사하는 김 위원장. 노동신문·연합뉴스

김 위원장은 준공 기념 연설에서 “오늘의 이 순간은 조선의 힘을 체현하고 조선인민의 위대함을 상징한다”며 “가장 영웅적인 시대를 평양의 역사에 기록하는 감격적인 시각”이라고 말했다.

김 위원장은 또 “새별거리는 우리 세대의 영예이며 또한 평양의 자랑, 우리 국가의 자랑”이라며 “이 거리가 건설됨으로써 열사들은 이역만리에서 못 견디게 그리던 혈육의 따스한 체취와 정든 집뜨락을 지척에 두게 됐다”고 했다.

준공 테이프를 끊은 김 위원장은 유가족들에게 노동당 중앙위원회 명의로 된 ‘살림집(주택) 이용 허가증’을 전달했다. 또 전쟁에서 남편을 잃은 아내와 쌍둥이 두 아들을 떠나보낸 부부 등 유가족들의 집을 찾아가 위로했다.

김 위원장은 지난해 8월 직접 참전군과 유족 주택단지 조성 계획을 밝힌 바 있다. 김 위원장은 지난달 31일 화성지구에 ‘새별동’, ‘송암동’, ‘화원3동’ 등 새로운 행정구역을 확정했다.

