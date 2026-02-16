창간 80주년 경향신문

윤석열의 ‘명절 옥중서신’ 정치···역대 수감 대통령들은 어땠나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

윤석열 전 대통령은 지난해 수감된 이후 명절, 크리스마스 등 각종 기념일마다 옥중에서 정치적 메시지를 내왔다.

특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 2018년 구속된 이명박 전 대통령은 2021년 고등학생 지지자에게 "국가안보관을 보면서 꿈을 꼭 이루기를 바란다"면서 "투철한 국가관을 높이 평가한다"는 친필 편지를 보냈다.

이 전 대통령은 다른 지지자에게 보낸 편지에서 "나 자신 부족한 점이 많지만 평생 열심히 정직하게 살아왔다고 생각한다"고 결백을 주장하기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

윤석열의 ‘명절 옥중서신’ 정치···역대 수감 대통령들은 어땠나

입력 2026.02.16 10:36

  • 이홍근 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤석열 전 대통령이 지난달 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 사건 결심공판에서 발언하고 있다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령이 지난달 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 사건 결심공판에서 발언하고 있다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령은 지난해 수감된 이후 명절, 크리스마스 등 각종 기념일마다 옥중에서 정치적 메시지를 내왔다. 지지층에게 결집을 호소하거나 수사의 부당함을 토로하는 내용이 주를 이뤘다. 역대 대통령들은 ‘옥중 메시지’를 어떻게 활용해 왔을까.

윤 전 대통령은 지난 2일 변호인단을 통해 “올해는 병오년, 붉은 말의 해”라며 신년 인사를 전했다. 그는 ‘윤어게인’ 지지자들을 향해 “상처 입어도 쓰러지지 않고 다시 거침없이 달리는 적토마처럼 진정한 용기와 담대함으로 다시 일어서자”고 했다.

윤 전 대통령은 지난해 성탄절을 앞두고도 옥중 서신을 내 지지자들의 결집을 요청했다. 그는 “저희 부부에게는 자녀가 없다. 그래서 (청년) 여러분이 제게는 자녀처럼 느껴진다”면서 “자식이 잘못되기를 바라는 부모가 어디 있겠냐. 자녀에게 올바른 나라를 물려줘야 한다는 절박함이 제가 모든 것을 내어놓고 비상사태를 선포한 이유 중 하나”라고 주장했다. 지난해 추석엔 “긴 연휴 보내주신 편지와 성경을 읽고 묵상하며 기도했다”는 메시지를 내놨다.

수감된 대통령이 편지로 지지자들과 소통을 시도한 것은 윤 전 대통령이 처음이 아니다. 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 2018년 구속된 이명박 전 대통령은 2021년 고등학생 지지자에게 “국가안보관을 보면서 꿈을 꼭 이루기를 바란다”면서 “투철한 국가관을 높이 평가한다”는 친필 편지를 보냈다.

이 전 대통령은 다른 지지자에게 보낸 편지에서 “나 자신 부족한 점이 많지만 평생 열심히 정직하게 살아왔다고 생각한다”고 결백을 주장하기도 했다. 그러면서 “하나님께 기도하며 지내고 있다. 언젠가 밝게 웃으며 만날 수 있길 바란다”고 덧붙였다.

2017년 국정농단 사건으로 징역 22년을 선고받고 수감됐던 박근혜 전 대통령도 옥중에서 활발히 정치 활동을 했다. 그는 2020년 총선을 앞두고 “더 나은 대한민국을 위해 기존 거대 야당을 중심으로, 태극기를 들었던 여러분 모두 하나로 힘을 합쳐주실 것을 호소드린다”는 메시지를 냈다. 정의당은 이 메시지가 공직선거법 위반에 해당한다며 고발했는데 검찰은 무혐의 처분을 내렸다.

박 전 대통령은 옥중에서 지지자들에게 받은 편지와 답장을 묶어 책으로 출간하기도 했다. 그는 책 서문에 “정치를 처음 시작할 때부터 함께 했던 이들이 모든 짐을 제게 지우는 것을 보면서 삶의 무상함도 느꼈다”고 적었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글