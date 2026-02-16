이 대통령 ‘폭풍 트윗’ 언제 가장 많았나…챗GPT 해석 보니

이재명 대통령이 새해 들어 SNS 엑스에 게시한 글 10건 중 4건이 금요일과 수요일에 집중한 것으로 나타났다. 최다 업로드 시간대는 오전 6시~9시 아침시간대로 확인됐으며, 단일 주제로는 부동산 관련 이슈가 가장 많이 언급됐다.

경향신문이 설 연휴를 앞둔 13일(오후 4시 기준)으로 이 대통령이 지난 1월1일부터 이날까지 엑스에 게시한 105건의 글을 분석한 결과, 이 대통령의 이 같은 SNS 게시물 작성 흐름이 확인됐다. 105건에는 이 대통령이 다른 엑스 이용자의 게시글을 단순 재공유(6건)하거나 별도의 코멘트 없이 기사만 게시(1건)하는 경우까지 포함했다. 집계 결과에 대한 생성형 인공지능(AI) 챗GPT의 분석도 들어봤다.

‘기사 코멘트’ 59건 최다…주말 앞둔 ‘금요 트윗’ 제일 많아

게시글을 유형별로 살펴보면 이 대통령이 언론 기사를 공유하며 의견을 적는 ‘기사 코멘트’ 형식의 글이 59건으로 가장 많았다. 부동산 정책, 설탕 부담금 등에 관한 토론을 제안하는 경우나 야당의 논평과 언론 보도를 지적하는 내용 등이 포함됐다. 임금 체불 피해 노동자 수 감소와 관련된 기사를 공유하며 “김영훈 장관님과 고용노동부 공무원 여러분 수고 많으셨다”(1월30일)고 적거나, 검찰의 밀가루·설탕 담합 수사 결과 기사를 공유하며 “잘한 건 잘했다고 칭찬해주기 바란다”(2월2일)고 하는 등 부처 및 기관의 행정을 칭찬하는 글도 4건 게시됐다. 이 외에도 추모와 축하 메시지를 담은 글 8건이 게시됐다.

이 대통령의 SNS 업로드를 요일별로 분석하면 금요일이 총 25회로 가장 많았고, 수요일이 19회로 그 뒤를 이었다. 전체 게시글의 약 42%가 수요일 또는 금요일에 집중됐다. 이외에 화요일이 15건, 일요일 14건, 월요일 13건, 목요일 10건, 토요일 9건 순으로 나타났다. 수요일과 금요일은 주말을 제외하고 이 대통령의 고정된 일정이 없는 요일이기도 하다. 통상 대통령은 화요일에 국무회의, 목요일에 수석보좌관회의 주재 일정이 있다.

챗GPT는 이 같은 분포에 대해 “SNS 10개 중 4개가 수요일이나 금요일에 집중하는 것으로, 단순히 ‘조금 많은 요일’이 아니라 명확한 전략 집중 요일로 봐도 무리가 없다”며 “주초에 흐름을 보고 수요일에 (이슈를) 정리, 금요일에 각인시키려는 전략이 보인다”고 했다. 챗GPT는 또 “상대적으로 월·화요일은 공식 일정 및 회의 보도자료 중심의 게시글이 많고, 목요일은 금요일을 위한 ‘수위 조절 구간’으로 보인다”고 덧붙였다.

“아침엔 정책 기사 공유해 의제 선점, 심야엔 장문의 글 올려 ‘밀도↑’”

시간대별로는 오전 6시~9시 아침 시간대 게시물이 27건으로 가장 많았다. 오후 6시~자정까지 저녁 시간대는 23건, 낮 12시~ 오후 6시 20건, 오전 9시~낮 12시 18건, 자정~오전 6시 심야시간대 게시물은 15건으로 나타났다.

챗GPT는 시간대별 게시물 성격에 대해선 “최다 업로드 시간인 아침 시간대엔 기사 코멘트형 게시글 비중이 압도적”이라며 “특히 부동산·설탕 부담금·언론 비판 등 정책·논쟁 이슈가 많다. 언론·정치권이 하루를 시작하는 시간대로 의제 선점용 발화 성격을 드러낸다”고 해석했다. 챗 GPT는 또 심야·야간 시간대(오후 9시~다음날 오전 6시)는 게시 건수는 비중이 작지만 ‘밀도’는 가장 높다고 분석하며 “500~1200자 장문이 다수이며 언론·야당을 정면 비판하는 글이 많다. 지지층에게 직접 말하는 시간”이라고 평했다.

게시글의 주제를 유형별로 보면 부동산이 단일 주제로는 22건으로 가장 많았다. 키워드로 보면 부동산 정상화·양도세 중과 유예·주택임대사업자 제도 개선 등이 언급됐다. 아울러 야당의 논평 또는 언론 보도를 지적하며 ‘가짜뉴스’를 비판하는 내용의 글도 14건으로 나타났다. 설탕 부담금에 대한 ‘설탕세’ 표현 지적 또는 노동신문 국비 배포 가짜뉴스 비판 등이 그 예다. 경제·금융·주식시장과 관련한 글과 행정통합 및 지역 이슈에 대한 글이 각각 6건으로 집계됐다.

가장 긴 글 1222자·짧은 글 11자…“이슈 반복·강조·정리 흐름”

이 대통령이 단순 SNS·기사 재공유를 제외하고 가장 많은 게시글을 올린 날은 지난 1월8일(수요일) 총 8건으로 나타났다. 이날 이 대통령은 오전 1시 지방자치단체 금고 이자율과 관련한 첫 게시물을 시작으로 오전 8시21분 설탕 부담금과 관련한 토론 제안, 오전 8시23분 지자체 금고 이자율 문제에 대한 재차 언급, 오전 9시10분 전남·광주 행정통합 관련 기사와 비평을 연이어 올렸다. 오후 5시50분엔 카타르 국무장관과의 만남에 대한 글을 올렸고, 오후 6시40분과 오후 9시59분엔 설탕 부담금과 관련한 ‘증세 프레임’ 등 언론 보도를 비판하는 글을 게시했다. 이어 오후 10시14분엔 전북혁신도시에 금융타운을 조성하기로 한 KB금융그룹에 대한 감사 메시지를 올렸다.

이 대통령 게시글 중 글자 수(특수기호, 공백 포함)가 가장 많은 게시글은 1월28일 오후 11시49분에 올린 글(1222자)로 나타났다. 이 대통령의 부동산 정상화 발언에 대한 야당의 논평을 비판한 글로, 해당 글에서 이 대통령은 “말 배우는 유치원생처럼 맥락을 못 알아듣는다”며 재반박에 나섰다. 글자 수가 가장 적은 글은 지난 6일 오전 9시53분에 작성한 글(11자)로, 이 대통령은 한국경제신문의 일부 기자가 ‘선행매매’로 압수수색을 당했다는 기사를 공유하며 “<주가조작 패가망신>”이란 메시지를 남겼다. 특수문자와 공백을 제외하면 단 8글자다.

챗GPT는 이 대통령의 SNS 메시지 흐름과 관련해 “한 주를 하나의 서사 단위로 보고 이슈를 반복·강조·정리하는 구조를 취하고 있다”며 “이건 SNS를 단순히 ‘말하는 창구’가 아니라 프레이밍 도구로 인식하고 있다는 신호”라고 평했다.