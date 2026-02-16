창간 80주년 경향신문

“충주맨 없으면 안 봐”…충주시 유튜브 구독자 나흘 만에 15만명 감소

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

'충주맨' 김선태 주무관의 사직 소식이 전해진 이후 충북 충주시 유튜브 채널의 구독자 수가 나흘 만에 약 15만명 감소했다.

김 주무관은 같은 날 연합뉴스와 통화에서 "목표가 100만 구독자 달성이었는데 거의 목표를 이뤘다고 생각한다. 새로운 도전을 하고 싶은 마음에 사직서를 제출하게 됐다"며 "충주에서 계속 거주하면서 방송이나 유튜브 쪽에서 새로운 도전을 해보고 싶다"고 밝혔다.

2016년 10월 입직한 김 주무관은 충주시의 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“충주맨 없으면 안 봐”…충주시 유튜브 구독자 나흘 만에 15만명 감소

입력 2026.02.16 11:45

수정 2026.02.16 12:27

펼치기/접기
  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유튜브 채널 <충주시> 갈무리

유튜브 채널 <충주시> 갈무리

‘충주맨’ 김선태 주무관의 사직 소식이 전해진 이후 충북 충주시 유튜브 채널의 구독자 수가 나흘 만에 약 15만명 감소했다.

16일 오전 11시30분 기준 유튜브 채널 <충주시>의 구독자 수는 약 81만9000명을 기록했다. 충주시의 구독자 수는 지난 12일 97만5000명으로 정점을 찍은 뒤 13일 김 주무관이 사직을 발표하면서 나흘째 하락하고 있다.

유튜브 통계사이트 플레이보드에 따르면 지난 13일 1만4000명, 지난 14일 2만2000명, 지난 15일 5만2000명이 줄었다. 이날 오전 11시30분 기준 충주시 구독자 수는 81만9000명으로, 전날보다도 6만8000여명이 줄었다.

유튜브 통계사이트 ‘플레이보드’가 집계한 유튜브 채널 <충주시> 구독자 수 추이. 플레이보드 갈무리

유튜브 통계사이트 ‘플레이보드’가 집계한 유튜브 채널 <충주시> 구독자 수 추이. 플레이보드 갈무리

김 주무관은 지난 13일 유튜브를 통해 사직 소식을 전했다. 김 주무관은 “공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다”며 “여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간이었다. 앞으로도 충주시를 많이 사랑해 주시기를 바란다”라고 했다.

김 주무관은 같은 날 연합뉴스와 통화에서 “목표가 100만 구독자 달성이었는데 거의 목표를 이뤘다고 생각한다. 새로운 도전을 하고 싶은 마음에 사직서를 제출하게 됐다”며 “충주에서 계속 거주하면서 방송이나 유튜브 쪽에서 새로운 도전을 해보고 싶다”고 밝혔다.

2016년 10월 입직한 김 주무관은 충주시의 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담했다. ‘B급 감성’을 담은 콘텐츠로 공공기관 홍보의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받는다. 김 주무관은 이런 성과를 바탕으로 2024년 6급으로 특별 승진했다. 지난해 승진 1년 만에 뉴미디어팀장 보직을 받기도 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글