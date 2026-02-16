“충주맨 없으면 안 봐”…충주시 유튜브 구독자 나흘 만에 15만명 감소

‘충주맨’ 김선태 주무관의 사직 소식이 전해진 이후 충북 충주시 유튜브 채널의 구독자 수가 나흘 만에 약 15만명 감소했다.

16일 오전 11시30분 기준 유튜브 채널 <충주시>의 구독자 수는 약 81만9000명을 기록했다. 충주시의 구독자 수는 지난 12일 97만5000명으로 정점을 찍은 뒤 13일 김 주무관이 사직을 발표하면서 나흘째 하락하고 있다.

유튜브 통계사이트 플레이보드에 따르면 지난 13일 1만4000명, 지난 14일 2만2000명, 지난 15일 5만2000명이 줄었다. 이날 오전 11시30분 기준 충주시 구독자 수는 81만9000명으로, 전날보다도 6만8000여명이 줄었다.

김 주무관은 지난 13일 유튜브를 통해 사직 소식을 전했다. 김 주무관은 “공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다”며 “여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간이었다. 앞으로도 충주시를 많이 사랑해 주시기를 바란다”라고 했다.

김 주무관은 같은 날 연합뉴스와 통화에서 “목표가 100만 구독자 달성이었는데 거의 목표를 이뤘다고 생각한다. 새로운 도전을 하고 싶은 마음에 사직서를 제출하게 됐다”며 “충주에서 계속 거주하면서 방송이나 유튜브 쪽에서 새로운 도전을 해보고 싶다”고 밝혔다.

2016년 10월 입직한 김 주무관은 충주시의 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담했다. ‘B급 감성’을 담은 콘텐츠로 공공기관 홍보의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받는다. 김 주무관은 이런 성과를 바탕으로 2024년 6급으로 특별 승진했다. 지난해 승진 1년 만에 뉴미디어팀장 보직을 받기도 했다.