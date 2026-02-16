명절? 그냥 월요일이어도 괜찮아

북적이는 명절 분위기에 괜한 섭섭함을 느끼는 사람들이 있다. 명절 장사를 준비하며 마음을 다잡는 자영업자들이 있다. 큰 사고가 없길 바라며 마음을 졸이는 소방관, 경찰관, 군인이 있다. 어제와 다를 바 없이 도서관에 가서 종일 책상 앞을 지키거나, 어제보다 더 바쁘게 근무해야 하는 사람들이 있다.

길에서 명절을 맞는 사람들이 있다. 길에서 투쟁을 이어가는 사람들, 혼자라도 농성장을 지키는 사람들, 매주 수요일 같은 구호를 외치는 사람들이 있다. 가족이 없는 사람들, 있어도 만나지 못하는 사람들이 있다. 병원에서, 차 안에서, 해외에서 설을 쇠는 사람들이 있다.

명절이 명절이 아닌 사람들, 연휴보다는 어제와 비슷한 ‘그냥 월요일’을 보내는 사람들의 모습을 경향신문 아카이브에서 모았다. 특별한 하루가 아니면 또 어떠냐고 말을 거는 마음으로, 새로 맞을 하루하루도 비슷하게 무탈하길 바라며 새해를 준비해본다.

