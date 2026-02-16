유승은 슬로프스타일도 기대감↑, 예선 3위로 결선 진출

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 동메달리스트 유승은(성복고)이 슬로프스타일에서 멀티 메달에 도전할 발판을 마련했다.

유승은은 지난 15일 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 밀라노·코르티나담페초 올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 예선에서 76.8점을 기록, 30명의 출전 선수 중 3위에 오르며 12명이 겨루는 결선에 진출했다.

이에 따라 유승은은 지난 10일 스노보드 여자 빅에어 동메달에 이어 17일 슬로프스타일 결선에서도 다시 한 번 시상대에 오를 수 있는 자격을 얻었다.

슬로프스타일은 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 종목이다.

유승은은 원래 빅에어가 주종목이지만 지난해 하얼빈 동계 아시안게임에서 슬로프스타일 5위에 오르는 등 경쟁력을 입증했다.

이번 예선은 애초 16일에 열릴 예정이었으나 리비뇨의 날씨 악화가 예상돼 하루 당겨 개최됐다.

유승은은 1차 시기에서 초반 레일 구간을 무난하게 통과했고, 점프대 구간에서 1천80도 회전을 포함해 세 차례 기술을 착지까지 성공적으로 해내며 선전을 펼쳤다.

2차 시기에선 첫 번째 레일 구간에서 삐끗한 뒤 무리하게 기술을 쓰는 대신 안전하게 코스를 내려와 18.6점이 기록됐고, 1차 시기 점수가 최종 성적으로 기록되며 3위에 올랐다.

베이징 올림픽 챔피언인 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드)이 1위로 결선에 올라 2연패 기대감을 키웠으며, 이번 대회 빅에어 우승자 무라세 고코모(일본)가 예선 2위(84.93점)를 차지했다.