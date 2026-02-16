설 연휴 잘 보내고 계시는지요? 설에 어울리는 콘텐츠로 뭐가 좋을까 고민하던 차에 제네시스의 브랜드 첫 양산형 고성능 전기차 모델 ‘GV60 마그마’를 최근 만났습니다. 마그마는 제네시스가 세계 시장에서 BMW의 M, 메르세데스-벤츠의 AMG, 아우디의 RS 등 럭셔리 고성능 브랜드와 어깨를 나란히 하겠다는 목표로 2024년 돛을 올린 하위(서브) 브랜드인데요.

마그마 시대의 시작을 알리는 1호 양산 모델 GV60 마그마가 지난해 11월 프랑스 남부 르 카스텔레의 폴 리카르 서킷에서 처음 모습을 드러냈고, 드디어 지난달 13일 한국 시장에 공식 출시됐습니다. 첫 작품인 만큼, 홈그라운드인 한국 소비자들의 반응이 매우 중요합니다. 원대한 글로벌 전략을 실현하려면 국내에서 확실한 성공 사례를 만들어 향후 후속 제품군 확장의 첫 단추를 제대로 끼울 필요가 있으니까요.

설 연휴를 앞두고 제네시스가 국내 미디어를 대상으로 시승 행사를 열었습니다. 타이밍이 기가 막히지요? 마그마는 전 세계 시장을 겨냥하지만, 동시에 한국 브랜드 제네시스의 정체성을 가장 선명하게 드러내는 프로젝트입니다. 작명부터 그렇습니다. 화산이 분출할 때 흘러내리는 용암(마그마)처럼 내면에 응축된 폭발적인 에너지를 담았다는 게 회사 측의 설명입니다. 강렬한 열정을 품고 있으면서도 최대한 절제하고 쉽사리 펼쳐 보이지 않는 한국인의 정서와 연결되는 지점입니다. 그렇게 은근히 달궈지다가 때가 되면 엄청난 위력을 발휘하는 한국의 잠재력은 지금 다방면에서 ‘K’ 이름을 달고 세계로 뻗어 나가며 입증되고 있지요. 프리미엄 브랜드 제네시스가 또 한 번 도약하기 위해 선보인 고성능 프로그램 마그마의 첫 양산형 모델 ‘GV60 마그마’도 그 대열에 합류하게 될까요.

호기심과 기대를 잔뜩 안고 운전석에 올랐습니다. 경기도 용인의 ‘제네시스 수지’ 전시장을 출발해 수원북부순환로, 과천봉담도시고속화도로, 비봉매송도시고속도로 등을 거쳐 화성의 ‘한국교통안전공단 자동차안전연구원(KATRI)’까지 편도 50㎞의 시승 구간을 달렸습니다. 통행량이 적은 국도나 도시고속화도로의 길게 뻗은 직진 구간을 시원스레 달릴 때는 물론이고 추월할 때도 마치 대형 후륜구동차를 모는 듯한 묵직한 가속감이 인상적이었습니다. 질주 본능도 빼놓지 않았습니다. 가속페달을 꾹 누르니 이내 폭발적인 질주를 시작합니다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 3.4초, 200㎞까지는 10.9초 만에 도달합니다. 차들이 많은 평일 오후 도심 주행이라 폭발적인 성능을 만끽하긴 어려웠지만, 현재까지 나온 제네시스 모델 중 최강을 자랑하는 파워 일렉트릭(PE) 시스템이 선사하는 순간 가속력과 즉각적인 토크 반응은 틈틈이 강력한 존재감을 드러냈습니다.

컴포트에서 GT를 거쳐 전자식 차체자세제어장치(ESC)가 개입하는 범위 안에서 GV60 마그마의 한계를 끝까지 끌어올리는 스프린트로 모드를 높이자 우렁찬 굉음이 더해졌습니다. 엔진과 다단 변속기가 없는 전기차에선 물리적으로 듣기 어려운 가상의 사운드인데요. 부스트 버튼을 누르면 15초 동안 가속과 소음 데시벨이 최고치를 향해 나아갑니다. 덩달아 심장 박동이 빨라집니다. 부스트 모드에서 전기 모터는 합산 출력 최대 478kW(약 650PS)와 790Nm(약 80.6kgf·m)의 강력한 토크를 발휘합니다. 즉각적으로 반응하는 운전대의 정교한 조향 성능과 함께 주행의 즐거움을 배가시키는 요소입니다. 추월하는 맛이 납니다. 가속 페달을 ‘끝까지’ 밟아보고 싶은 욕구와 절제되고 안정적인 항속 주행의 당위 사이에서 내적 갈등이 극한으로 치달을 무렵, 저만치 기착지 간판이 눈에 들어왔습니다.

다행히도 약만 오른 운전자의 갈증을 채워줄 체험 코스가 기다리고 있었습니다. 300m 남짓 길이의 트랙을 풀악셀로 밟아 200㎞/h 이상의 순간 최고 스피드를 즐긴 뒤 급브레이크와 함께 제동 성능까지 체험하는 드레그 레이스 코스였는데요. 인스트럭터의 도움을 받아 진행했습니다. 왼발로 브레이크 페달을 꾹 누른 상태에서 오른발로 가속 페달을 밟았더니 ‘런치 컨트롤’ 기능이 활성화되더군요. 출발 순간 구동력을 최적으로 제어해 최대 출력과 토크를 즉각적으로 끌어내는 기능인데요. 평상시에는 거의 쓰지 않는 기능이라 적잖이 긴장했습니다. 그 상태에서 왼발을 뗐더니 그야말로 차가 쏜살같이 튀어 나갑니다. 이어진 급제동 구간. 안전띠를 맸지만, 몸은 앞으로 쏠리고 머리가 어질어질합니다. 이런 운전자 상태를 아는지 모르는지 GV60 마그마는 “내가 이 정도다” 하고 으스대며 말을 걸어오는 것만 같습니다.

돌아오는 길엔 조수석에 앉아(2인 1조의 시승이었거든요) 한걸음 물러선 상태에서 GV60을 느껴봤습니다. 운전에 몰두하느라 보이지 않던 부분이 보이더군요. 먼저 승차감. GV60 마그마는 스포츠유틸리티차(SUV) 차체가 기반이지만, 고성능 모델이어서 스포츠카에 버금가는 수준의 가속력과 주행 성능을 구현했습니다. 시트도 마찬가지입니다. 고속 주행과 급격한 코너링에서도 운전자의 몸을 단단히 잡아주는 모터스포츠용 10웨이 전동 버킷 시트를 적용했습니다. 안락함은 어느 정도 양보해야 한다는 뜻입니다. 하지만 생각보다 편안했습니다. 꽤 오랜 시간 국도와 자동차전용도로, 고속도로를 달렸지만 ‘그랜드 투어러(Grand Tourer)’답게 내내 안정적인 승차감을 유지했습니다. 웬만한 도로의 요철, 진동과 충격을 잡아내는 서스펜션 성능도 고급 세단만큼은 아니지만, 무난한 수준이었습니다. 트랙 위 스포츠 퍼포먼스와 도심의 일상 주행이라는 ‘두 마리 토끼’를 모두 잡은 셈입니다.

다음은 색상. GV60 마그마는 기본 색상이 용암을 연상시키는 강렬한 주황빛(회사 측은 이걸 마그마 색상이라고 표현합니다)입니다. 화려합니다. 한국 도로에선 쉽게 접할 수 없는 색채입니다. 주위를 둘러보니 정말 검정, 흰색, 회색 등 무채색 계열의 차들이 대부분이더군요. 이런 문법을 깨고 대반전을 이뤄낼 수 있을까요. 마그마 컬러는 시각적 존재감이 강한 만큼 호불호가 갈릴 수도 있습니다. 보는 이에 따라 너무 과감하고 직설적이다, 우아하고 세련된 럭셔리 고성능 모델과는 어울리지 않는다는 등의 평가를 내릴 수도 있습니다. 그러나 한때 촌스럽다고 외면받던 ‘김장 조끼’가 젊은층을 중심으로 재해석되면서 힙한 패션 아이템으로 국내는 물론 해외에서도 자리잡기 시작하는 걸 보면 마그마 색상 또한 국내외에서 주목하게 될지 누가 또 알겠습니까. 제네시스가 이걸 노리고 마그마 색상을 채택했을 수도 있겠네요. 한 영화의 대사 ‘너는 다 계획이 있구나’가 떠오릅니다. 아직 출시 초기 단계인 만큼, 소비자들의 반응을 좀 더 지켜봐야겠습니다.

여러분 생각은 어떤가요. 남은 설 연휴 잘 보내십시오.