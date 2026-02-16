한국인 많이 찾는 일본 오사카 ‘글리코’ 간판 인근서 흉기 사건…10대 1명 숨져

일본 오사카의 대표적 번화가인 도톤보리 ‘글리코’ 간판 근처에서 10대 3명이 흉기에 찔려 1명이 숨지고 2명이 다쳤다. 이 일대는 한국인 관광객도 많이 찾는 관광 명소다.

16일 아사히신문 등 현지 언론에 따르면 전날 자정쯤 오사카시 신사이바시스지 거리의 한 건물 1층 출입구에서 ‘사람이 찔렸다’는 신고가 경찰에 접수됐다. 출동한 경찰은 사건 현장에서 흉기에 찔린 17세 소년 3명을 발견해 병원으로 이송했고, 1명은 결국 숨졌다.

경찰은 같은 날 오전 현장에서 약 1.5㎞ 떨어진 도로에서 용의자인 21세 남성을 붙잡아 살인 등 혐의로 긴급체포했다. 이 남성은 평소 도톤보리 일대를 오가며 흉기에 찔린 3명과 알고 지내온 사이인 것으로 전해졌다.

이 남성은 경찰 조사에서 “위협하려 했을 뿐이며 숨지게 할 의도는 없었다”는 취지로 진술했다고 요미우리신문은 전했다. 경찰은 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.

사건이 발생한 글리코 간판 주변은 ‘달리는 남성의 모습’ 광고판으로 유명하다.