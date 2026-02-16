창간 80주년 경향신문

한국인 많이 찾는 일본 오사카 ‘글리코’ 간판 인근서 흉기 사건…10대 1명 숨져

경향신문

본문 요약

일본 오사카의 대표적 번화가인 도톤보리 '글리코' 간판 근처에서 10대 3명이 흉기에 찔려 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.

16일 아사히신문 등 현지 언론에 따르면 전날 자정쯤 오사카시 신사이바시스지 거리의 한 건물 1층 출입구에서 '사람이 찔렸다'는 신고가 경찰에 접수됐다.

출동한 경찰은 사건 현장에서 흉기에 찔린 17세 소년 3명을 발견해 병원으로 이송했고, 1명은 결국 숨졌다.

한국인 많이 찾는 일본 오사카 ‘글리코’ 간판 인근서 흉기 사건…10대 1명 숨져

입력 2026.02.16 16:25

수정 2026.02.16 16:33

  • 이유진 기자

일본 오사카 도톤보리. 연합뉴스

일본 오사카의 대표적 번화가인 도톤보리 ‘글리코’ 간판 근처에서 10대 3명이 흉기에 찔려 1명이 숨지고 2명이 다쳤다. 이 일대는 한국인 관광객도 많이 찾는 관광 명소다.

16일 아사히신문 등 현지 언론에 따르면 전날 자정쯤 오사카시 신사이바시스지 거리의 한 건물 1층 출입구에서 ‘사람이 찔렸다’는 신고가 경찰에 접수됐다. 출동한 경찰은 사건 현장에서 흉기에 찔린 17세 소년 3명을 발견해 병원으로 이송했고, 1명은 결국 숨졌다.

경찰은 같은 날 오전 현장에서 약 1.5㎞ 떨어진 도로에서 용의자인 21세 남성을 붙잡아 살인 등 혐의로 긴급체포했다. 이 남성은 평소 도톤보리 일대를 오가며 흉기에 찔린 3명과 알고 지내온 사이인 것으로 전해졌다.

이 남성은 경찰 조사에서 “위협하려 했을 뿐이며 숨지게 할 의도는 없었다”는 취지로 진술했다고 요미우리신문은 전했다. 경찰은 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.

사건이 발생한 글리코 간판 주변은 ‘달리는 남성의 모습’ 광고판으로 유명하다.

