윤상현 “윤 전 대통령, 대국민 사과해야”…민주당 “본인부터”

윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했던 윤상현 국민의힘 의원이 16일 윤 전 대통령에 대국민 사과를 요구했다. 더불어민주당에선 윤 전 대통령 체포 저지에 대한 윤 의원의 사과가 먼저라는 지적이 나왔다.

김현정 더불어민주당 원내대변인은 “윤석열 체포를 막겠다며 관저 앞을 지켰던 행동부터 먼저 국민께 설명하고 사과하는 것이 도리”라고 지적했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “국민의힘과 보수 진영은 지금 벼랑 끝에 서 있다”며 “이 위기는 단순한 지지율의 문제가 아니다. 국민적 신뢰가 무너졌고, 존재 이유에 대한 근본적인 질문을 받고 있다”고 밝혔다.

윤 의원은 “더 이상 책임을 미루거나 상황을 관리하는 방식으로는 버틸 수 없다”며 “잘못을 분명히 인정하고, 국민과 역사 앞에 속죄하며 새로운 길로 나아가야 한다”고 했다. 그는 “침묵으로 버티고 내부 결속으로 방어하는 방식은 더 이상 통하지 않는다”고 했다.

윤 의원은 그러면서 “윤석열 전 대통령께도 말씀드린다. 법적 판단은 사법 절차에 맡기더라도, 국정 운영 과정에서 빚어진 혼란과 분열에 대해서는 대국민 사과로 국민의 마음을 어루만져야 한다”고 말했다.

윤 의원은 “지도자의 책임은 법정에서 끝나는 것이 아니”라면서 “상처 입은 국민의 마음을 진정성 있게 보듬고 고개 숙이는 용기, 그것이 보수 재건의 출발점이 될 것”이라고 했다. 내란 우두머리 혐의로 사형이 구형된 윤 전 대통령에 대한 1심 선고는 오는 19일 진행된다.

김현정 민주당 원내대변인은 페이스북을 통해 “타인의 사과를 요구하기에 앞서, 본회의장에서 계엄을 통치 행위라고 강변했던 일, 윤석열 체포를 막겠다며 관저 앞을 지켰던 행동부터 먼저 국민께 설명하고 사과하는 것이 도리 아니냐”고 지적했다.

김 원내대변인은 이어 “반성은 3인칭으로 요구하는 것이 아니라, 스스로의 책임을 인정하고 진실을 밝힐 때 비로소 설득력을 가진다”며 “책임 있는 정치인의 태도가 무엇인지, 말이 아니라 행동으로 보여주시기 바란다”고 했다.