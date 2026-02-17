창간 80주년 경향신문

이 대통령 설 인사 “‘모두의 대통령’으로서 다짐…흔들림 없이 가겠다”

본문 요약

이재명 대통령은 17일 "병오년 설 명절 아침, 모든 국민을 아우르고 섬기는 '모두의 대통령'으로서 다짐의 말씀을 드린다"며 "국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "서로 다른 자리에서 서로 다른 모습으로 살아가는 우리기에 세상을 바라보는 시선과 생각은 얼마든지 다를 수 있다"며 "하지만 우리 아이들이 더 나은 환경에서 자라기 바라는 마음은 어디에서 어떤 모습으로 살든 다르지 않을 것"이고 말했다.

이 대통령은 또 "가족과 이웃이 건강하기를 바라는 마음도 다르지 않고, 청년과 어르신이 바라는 바도 다르지 않을 것"이라며 '모두의 대통령'이 되겠다고 거듭 다짐했다.

이 대통령 설 인사 “‘모두의 대통령’으로서 다짐…흔들림 없이 가겠다”

입력 2026.02.17 05:00

  • 이유진 기자

김혜경 여사와 한복 입고 명절 인사

김 여사 “가정에 건강·행복 가득하길”

청와대는 설 명절인 17일 이재명 대통령과 배우자 김혜경 여사의 명절 인사를 공개했다. 청와대 제공

청와대는 설 명절인 17일 이재명 대통령과 배우자 김혜경 여사의 명절 인사를 공개했다. 청와대 제공

이재명 대통령은 17일 “병오년 설 명절 아침, 모든 국민을 아우르고 섬기는 ‘모두의 대통령’으로서 다짐의 말씀을 드린다”며 “국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대가 공개한 명절 인사에서 “존경하고 사랑하는 국민 여러분, 설 명절을 맞아 오랜만에 가족들과 함께 즐거운 시간 보내고 계시는지요”라며 이같이 말했다. 2분3초 분량의 인사말에서 이 대통령과 배우자 김혜경 여사는 한복 차림으로 서서 발언을 이어갔다.

이 대통령은 “지난 한 해는 국민 여러분께서 힘을 모아주신 덕분에 모든 것들이 예상보다 빠르게 제자리를 찾고 있다”며 “거리에서, 가정에서, 일터에서, 이 나라를 지켜내 주신 모든 주권자 국민 여러분께 깊이 감사드린다”고 했다.

이 대통령은 “서로 다른 자리에서 서로 다른 모습으로 살아가는 우리기에 세상을 바라보는 시선과 생각은 얼마든지 다를 수 있다”며 “하지만 우리 아이들이 더 나은 환경에서 자라기 바라는 마음은 어디에서 어떤 모습으로 살든 다르지 않을 것”이고 말했다.

이 대통령은 또 “가족과 이웃이 건강하기를 바라는 마음도 다르지 않고, 청년과 어르신이 바라는 바도 다르지 않을 것”이라며 ‘모두의 대통령’이 되겠다고 거듭 다짐했다.

그는 그러면서 “지난 한 해, 서로를 격려하며 어려움을 이겨낸 것처럼 새해에도 우리 사회가 따뜻한 연대와 신뢰 위에서 함께 나아가길 소망한다”고 했다.

아울러 김혜경 여사도 “올해도 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원한다”고 말했다. 이 대통령과 김 여사는 “새해 복 많이 받으십시오”라고 말한 뒤 고개를 숙였다.

