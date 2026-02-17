‘쇼트트랙 전설’ 최민정에겐 아직 두 종목이 남았다···“빨리 받아들이고 잘 준비할 것”

1000ｍ 준결승 4위 그쳐 결승행 좌절 주종목은 1500ｍ···대회 3연패 노려 “준비한 것 최대한 보여드리겠다” 다짐

“여러 가지로 안 풀렸다.”

‘베테랑’ 최민정(성남시청)도 고개를 가로 저었다. 최민정은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 1000ｍ에서 또다시 좌절하며 3종목 연속 메달권 진입에 실패했다.

최민정은 16일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 여자 1000ｍ 준결승에서 4위에 그치며 결승에 오르지 못했다. 이어 열린 파이널 B에서도 최민정은 3위에 그쳤다. 최민정은 첫 종목이었던 혼성 계주 2000ｍ에서 준결승 탈락의 고배를 마셨고, 500ｍ에서도 준결승의 고비를 넘지 못했다. 이날 1000ｍ 역시 결승전에 이르지 못했다.

최민정은 경기 뒤 “아쉽다. 어쨌든 제가 부족해서 이렇게 된 거라서 빨리 받아들이고 다음 경기(1500ｍ·3000ｍ 계주)를 잘 준비하겠다”고 굳은 표정을 지었다. 결승 진출 불발의 원인에 대해선 “전술적인 아쉬움이 있었다. 1000ｍ도 이제 스타트 포지션이 중요해졌는데, 포지션이 뒤쪽이라서 초반에 서둘러 경기를 했던 게 아쉽다”며 “추월을 하면서 날끼리 부딪히는 상황도 나오는 등 여러 가지로 안 풀렸다”고 설명했다.

최민정은 2022 베이징 대회 1500ｍ 금메달리스트다. 1500ｍ에서는 대회 3연패를 노린다. 주 종목을 남긴 최민정은 “아직 두 종목이 남아 있는 만큼 준비한 것을 최대한 보여드리겠다”고 분발을 다짐했다.

결승에 오른 김길리(성남시청)가 동메달을 따낸 모습을 지켜본 최민정은 “우리나라 선수가 메달을 따게 돼 너무 뿌듯하고 자랑스럽다”며 “(김)길리가 기뻐서 울길래 달래주고 싶어서 안아주며 ‘수고했다, 축하한다’고 말해줬다”고 미소를 지었다.