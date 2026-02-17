창간 80주년 경향신문

영화 '대부' 속 그 변호사, 명배우 로버트 듀발 별세···향년 95세

경향신문

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

영화 ‘대부’ 속 그 변호사, 명배우 로버트 듀발 별세···향년 95세

입력 2026.02.17 09:13

수정 2026.02.17 09:15

펼치기/접기
할리우드 배우 로버트 듀발. 연합뉴스

할리우드 배우 로버트 듀발. 연합뉴스

배우 로버트 듀발이 세상을 떠났다. 향년 95세. 고인은 영화 ‘대부’ 시리즈와 ‘지옥의 묵시록’ 등에 출연해 유명세를 얻었다 .

고인의 배우자 루치아나 듀발은 16일(현지시간) 페이스북을 통해 “어제 나의 사랑하는 남편이자 소중한 친구, 우리 시대 위대한 배우 가운데 하나였던 이와 작별을 고했다”고 전했다. 정확한 사인은 공개하지 않았다.

로버트 듀발은 다양한 영화에서 인상적인 연기를 선보인 할리우드 배우다. 미 연예 전문매체 할리우드리포터는 ‘대부’ ‘지옥의 묵시록’ ‘앵무새 죽이기’ ‘텐더 머시스’ 등에서 여러 캐릭터를 연기한 그를 “독보적인 만능 배우”라고 기렸다.

1931년 미국 샌디에이고에서 태어난 듀발은 고등학교 졸업 후 대학에서 연극을 전공했다. 게이트웨이 플레이 하우스에서 연극배우로 활동을 시작했다.

첫 영화 출연작은 소설 원작 ‘앵무새 죽이기’였으며, 1970년대 영화 ‘대부’ 시리즈에서 마피아 가문의 변호사 톰 헤이건 역할을 맡아 전 세계적으로 얼굴을 알렸다.

영화 ‘지옥의 묵시록’에서는 빌 킬고어 중령으로 존재감을 과시했고, 영화 ‘텐더 머시스’에선 알코올 중독 가수 역할을 맡아 아카데미 남우주연상을 받았다. 그는 총 7차례 아카데미상 후보에 오르기도했다.

