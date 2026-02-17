작년 판매량 최저 기록한 국산 경차···올해 1월엔 전년 대비 10% 올랐다

지난해 역대 최저를 기록한 국산경차 판매량이 올해들어 반등의 기미를 보인다. 지난달 국내 경차 판매대수가 전년 동월 대비 10%가 넘게 올랐다.

17일 카이즈유데이터연구소에 따르면 지난해 국내에서 팔린 경형 승용차(경차) 신차 대수는 총 7만4600대로 집계됐다. 이는 전년 대비 24.8% 줄어든 수치다. 경차 판매량이 7만대선까지 떨어진 것은 최근 20년 이내 처음이다.

한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 국내 경차 판매량은 2012년 21만6221대로 최다를 기록한 후 2017년 14만6722대까지 꾸준히 하향세를 보였다. 이어 2020년 10만3983대까지 감소세를 이어가다 2021년에는 9만8781대로 10만대 아래를 기록했다.

하지만 2021년 9월 현대차의 첫 경형 스포츠유틸리티차(SUV)인 캐스퍼가 출시되면서 2022년에는 13만4294대까지 판매량이 늘었고, 2023년에는 리튬인산철(LFP) 배터리를 탑재한 레이EV 출시로 판매량 12만4080대를 기록했다.

하지만 2024년부터 다시 10만대 아래로 떨어지더니, 지난해에는 역대 최저 판매량을 기록했다. 신차 부재, 경차 생산 지연, 소형 스포츠유틸리차(SUV)의 인기 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

우리나라에서는 2021년(캐스퍼) 2023년(레이EV) 이후 출시된 경차 신차가 없다. 여기에 인기를 끌었던 쉐보레 스파크가 단종되면서 현재 국내 시장의 경차 모델은 기아 모닝과 레이·레이EV 및 현대차 캐스퍼가 유일하다.

올해엔 일부 반등 조짐이 보인다. 지난달 국내 경차 판매는 8211대로, 전년 동월 대비 10.9% 늘었다.

신차 공급이 원활하지 않으면서 중고차 시장에서 경차가 인기를 끈다.

카이즈유데이터연구소에 따르면 지난달 중고차 거래 대수 ‘톱10’에는 경차 4대가 포함됐다. 기아 모닝이 3841대로 1위를 차지했고, 이어 쉐보레 스파크(3149대·3위), 기아 뉴 레이(2877대·4위), 레이(2044대·8위)의 순이었다.

자동차업계 관계자는 “사양 고급화 등의 이유로 차량 가격이 크게 오르면서 경차를 찾는 고객들이 다시 많아지고 있다”고 말했다.