세액공제 종료·부품 관세 폭탄에 미 전기차 판매 대수 감소···현대차그룹, 테슬라 이어 2위

지난해 세액공제 종료 등의 여파로 미국 내 전기차 판매 대수가 최근 10년이내 처음으로 전년 대비 감소한 것으로 나타났다. 현대차그룹은 테슬라에 이어 브랜드별 판매 순위 2위를 차지했다.

17일 시장조사업체 콕스 오토모티브에 따르면 지난해 미국 내 전기차 판매량은 총 127만5714대로, 전체 미국 자동차 판매의 8%가량을 차지했다. 이는 2024년 판매량(130만1441대)보다 2% 감소한 수치다.

외신은 미국 내 전기차 판매가 전년 대비 줄어든 것은 최근 10년 이내 처음이라고 전하면서도, 세제 혜택 축소와 수입차·부품 관세라는 악재에도 120만 대 이상 팔린 것은 나쁘지 않은 성적이라고 평가했다. 도널드 트럼프 행정부는 전기차 구매 시 최대 7500달러의 보조금을 지급하는 세액공제를 지난해 9월 30일부로 종료시켰다.

콕스 오토모티브에 따르면 세액 공제 종료를 앞두고 소비자들이 앞다퉈 구매에 나선 덕에 지난해 3분기 전기차 판매가 크게 늘었고, 4분기는 판매가 급감한 것으로 분석했다. 실제로 작년 3, 4분기 미국 내 전기차 판매량은 각각 36만5830대, 23만4171대를 기록했다.

브랜드별 판매 순위에서는 테슬라가 58만9160대로 압도적 1위였다. 가장 잘 팔린 기종은 모델Y로 조사됐다.

2위는 현대차, 기아 합산 9만9553대를 판 현대차그룹이었다. 현대차는 아이오닉5 등을 내세워 6만5717대를 팔았고, 기아는 EV9의 인기로 3만3836대의 판매량을 기록했다. 현대차, 기아 개별 브랜드로는 각각 3위와 8위에 올랐다.

이어 미국 제너럴모터스의 쉐보레(9만6951대)가 3위이었고 캐딜락(4만9152대), BMW(4만2483대), 리비안(4만2098대) 등이 뒤를 이었다.

현지 전문가들이 세액공제와 트럼프 행정부의 온실가스 규제 완화 등에도 미국 자동차시장의 전동화 전환이 크게 후퇴하지는 않을 것이라고 내다봤다.

톰 리비 S&P 글로벌 모빌리티 분석가는 공공 충전 인프라 개선과 내연기관차와의 가격 격차 축소를 언급하며 “(전기차 시장이) 앞으로 매우 점진적 증가세를 나타낼 것”이라고 말했다.