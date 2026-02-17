포천 산란계 농장서 5년 만에 ‘고병원성 AI’ 확진···24시간 일시이동중지 명령

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 경기 포천시 산란계 농장(38만여 마리)에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진이 확인됐다고 17일 밝혔다.

포천시에서 고병원성 AI가 발생한 것은 2021년 2월 이후 5년 만이다. 이번 동절기 가금농장 고병원성 AI 발생 건수는 44건으로 늘었다.

중수본은 농장 출입을 통제하고, 발생 농장 살처분과 역학조사 등 긴급 방역 조치를 진행 중이다. 또 확산을 막기 위해 경기도와 포천시 인접 2개 시군(강원 철원·화천)의 산란계 관련 농장·시설·차량 등에 24시간 일시이동중지 명령을 내렸다.

중수본은 고병원성 AI 발생 농장 반경 10㎞ 이내 전체 가금농장에 일대일 전담관을 지정해 사람과 차량 출입을 통제하는 등 특별 관리할 방침이다.

5만 마리 이상을 사육하는 전국 산란계 농장에는 이달 말까지 일대일 전담관 운영을 유지하고, 밀집단지 12곳과 20만 마리 이상 사육 대형 농장 66곳에는 통제초소 담당자를 지정해 관리 수준을 강화한다.

설 연휴 이후 추가 발생을 막기 위해 중수본은 ‘전국 일제 집중 소독 주간’을 오는 28일까지 연장한다. 또 철새 도래지와 가금농장, 축산시설, 차량 등에는 하루 두 차례 이상 소독한다.