스노보드 금 최가온에게 화환·선물 보낸 신동빈 롯데 회장···2024년 수술비 지원 인연

경향신문

스노보드 금 최가온에게 화환·선물 보낸 신동빈 롯데 회장···2024년 수술비 지원 인연

입력 2026.02.17 19:14

수정 2026.02.17 19:34

최가온, SNS에 사진 공개

최가온 인스타그램 캡쳐

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 선수단 첫 금메달을 획득한 최가온(세화여고)이 신동빈 롯데그룹 회장으로부터 선물을 받았다.

최가온은 17일 자신의 SNS 인스타그램 스토리에 신동빈 회장으로부터 받은 화환과 선물을 공개했다.

신동빈 회장은 최가온이 2024년 1월 스위스에서 열린 국제스키연맹(FIS) 월드컵 도중 허리를 크게 다쳤을 때 치료비 전액인 7000만 원 상당을 지원했다. 부상을 이겨낸 최가온은 2025년 1월 복귀했고, 올해 동계올림픽에서는 ‘월드 스타’인 클로이 김(미국)을 따돌리고 극적인 역전 우승을 일궈냈다.

신 회장은 금메달을 획득한 최가온에게 서신을 보내 “2024년에 큰 부상을 겪었던 최가온 선수가 크게 넘어지는 모습을 보고 부상 없이 경기를 마치기만 바랐는데, 포기하지 않고 다시 비상하는 모습에 큰 울림을 받았다”고 격려했다.

학창 시절 스키 선수였던 신동빈 회장은 2014~2018년 대한스키·스노보드협회 회장을 지냈다. 신 회장이 자리에서 물러난 이후로도 지금까지 롯데그룹이 협회 회장사를 맡고 있다.

롯데는 2022년엔 스키·스노보드 팀을 창단하는 등 투자를 아끼지 않았다.

최가온은 16일 귀국 인터뷰에서 “가장 힘든 시기에 응원과 후원을 해주셔서 제가 이 자리에 설 수 있는 것 같다”고 말했다.

댓글