제시 잭슨 목사 별세···미국 흑인·소외계층 권익 향상 앞장선 인권운동가

향년 84세···2017년 파킨슨병 진단 받고 투병 성소수자까지 아우르는 인권 단체 세우고 이끌어 1984·1988년 민주당 대선 후보 경선 참여 이력도

미국의 흑인 인권 운동가 제시 잭슨 목사가 84세를 일기로 별세했다고 17일(현지시간) 유족이 밝혔다.

로이터 통신 등에 따르면 유족은 잭슨 목사의 부고를 알리며 “아버지는 우리 가족뿐 아니라 전 세계의 억압받고 소외된 이들, 목소리 없는 이들을 섬기는 지도자였다”고 했다. 잭슨 목사는 2017년 파킨슨병 진단을 받고 투병 중인 것으로 알려졌다.

잭슨 목사는 그의 멘토였던 마틴 루서 킹 목사가 주도한 1960년대의 민권 운동 시절부터 미국 흑인과 소외 계층의 권익 향상에 앞장서 왔다. 시카고를 기반으로 1971년 흑인 민권 단체 ‘오퍼레이션 푸시’를, 1984년에는 여성 권익과 성소수자 권익까지 아우르는 단체 ‘전미 레인보우 연합’을 각각 설립했다. 두 단체는 1996년 ‘레인보우푸시연합(RPC)’으로 합병됐다.

잭슨 목사는 2023년 RPC 회장직에서 물러나기 전까지 50년 이상 단체를 이끌며 인권 운동에 투신했다. 공식적인 직함은 없었지만 시리아, 쿠바, 이라크, 세르비아 등 해외에 억류된 미국인과 타국인의 석방을 이끌어내는 데 결정적인 역할을 하기도 했다.

잭슨 목사는 1984년과 1988년 민주당 대통령 후보 경선에 출마했지만 미국 주요 정당의 후보가 되지는 못했다.

그는 2020년 ‘흑인 생명은 소중하다’ 시위를 촉발한 조지 플로이드 사망 사건 때 경찰의 가혹 행위를 강력히 규탄하기도 했다.