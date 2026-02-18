폭설로 연기된 ‘유승은 메달 도전’ 스노보드 여자 슬로프스타일 결선, 하루 밀려 18일 개최

유승은(성복고)이 출전하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 경기가 폭설로 하루 연기됐다.

올림픽 조직위원회는 17일(현지시간) 예정됐던 스노보드 여자 슬로프스타일 결선을 폭설로 연기했다고 발표했다. 이날 연기된 경기는 18일 오후 2시30분(한국시간 오후 10시30분)에 열린다. 폭설이 선수들의 시야를 방해하고 속도에서 영향을 줄 수 있다는 판단에서 연기를 결정했다.

조직위원회와 국제스키연맹(FIS)이 우선 연기를 결정한 이후 새로운 일정을 논의한 결과 하루 뒤에 경기를 열기로 했다. 이에 따라 18일 낮 12시 30분부터 열릴 예정이던 남자 슬로프스타일 결선이 오전 11시 20분으로 1시간 당겨졌고, 이후 여자부 경기가 이어지게 됐다.

스노보드 여자 슬로프스타일 결선엔 유승은이 출전한다. 유승은은 지난 10일 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따내 한국 여자 스노보드 선수 최초의 올림픽 메달리스트가 됐다. 유승은은 슬로프스타일에서 최초의 ‘멀티 메달’에 도전한다.

이번 슬로프스타일에선 예선 전체 3위(76.8점)로 12명이 최종 순위를 놓고 겨루는 결선에 진출했다. 슬로프스타일은 보드를 타고 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다.