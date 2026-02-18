전쟁 사망자 ‘추모 헬멧’으로 퇴출된 우크라 스켈레톤 선수에게 자국 축구단서 3억원 후원

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 ‘추모 헬멧’을 착용했다가 출전 금지 처분을 받은 우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치(27)가 자국 프로축구 구단 회장으로부터 거액의 후원을 받았다.

우크라이나 최대 축구 구단인 샤흐타르 도네츠크는 17일(현지시간) 구단 홈페이지를 통해 회장 리나트 아흐메토프가 헤라스케비치의 재단에 1000만 흐리우냐(약 23만 달러)를 기부했다고 밝혔다. 이는 올림픽 금메달 상금에 해당하는 금액이다.

헤라스케비치는 러시아의 우크라이나 침공 이후 희생된 자국 선수들을 기리기 위해 ‘기억의 헬멧’을 착용하고 경기에 나섰다가 국제올림픽위원회(IOC)로부터 정치적 메시지 금지 규정 위반으로 실격됐다. 스포츠중재재판소(CAS) 임시분과에 제기한 항소도 기각됐다.

아흐메토프 회장은 성명을 통해 “헤라스케비치는 올림픽에서 승리를 다툴 기회를 잃었지만, 진정한 승자로 돌아왔다”며 “그가 보여준 행동은 우크라이나 국민에게 존경과 자부심을 안겼다”고 밝혔다. 이어 “그가 선수 생활을 이어가고, 진실과 자유, 조국을 위해 희생한 이들을 기억하기 위한 활동을 계속할 수 있도록 충분한 자원과 힘을 갖길 바란다”고 덧붙였다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 헤라스케비치를 공개 지지하며 그에게 ‘자유 훈장’을 수여했다고 밝혔다.

한편 샤흐타르 도네츠크는 2014년 러시아의 크림반도 병합과 동부 지역 분쟁 이후 홈구장인 돈바스 아레나를 사용하지 못하고 있다. 현재는 서부 도시 리비우에서 리그 경기를 치르고 있으며, 유럽대항전 홈경기는 폴란드와 독일 등지에서 개최하고 있다.