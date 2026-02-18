동계올림픽 컬링장에 ‘마이클 잭슨’ 출현?…표면 페블링 기술자 화제









2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 경기장에서 61세 스코틀랜드 출신 아이스 테크니션이 예상치 못한 화제를 모으고 있다.

주인공은 세계컬링연맹 소속 마크 캘런(61)이다. 그는 경기 시작 전 빙면에 물방울을 뿌려 표면을 만드는 ‘페블링(pebbling)’ 작업을 맡고 있다. 최근 그가 컬링 시트 위를 뒤로 미끄러지듯 이동하는 모습이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되면서 ‘컬링장의 마이클 잭슨’이라는 별칭까지 얻었다고 BBC가 18일 전했다.

영상 속 캘런은 물이 담긴 중력식 배낭을 멘 채 호스를 이용해 일정한 간격으로 물방울을 분사한다. 약 15리터 물이 담긴 배낭을 메고 빙판 위를 뒤로 이동하며 고르게 물을 뿌리는 것이 그의 임무다. 이 물방울은 즉시 얼어 컬링 스톤의 움직임을 좌우하는 표면을 형성한다. 캘런은 “나는 그저 내 일을 하고 있을 뿐”이라며 “세상이 어두운 소식으로 가득한 가운데 누군가에게 웃음을 줄 수 있다면 기쁘다”고 말했다.

스코틀랜드 글래스고 출신인 그는 덴마크 코펜하겐에 거주하며 네 번째 동계올림픽을 맞았다. 이번 대회가 열리는 코르티나 컬링 경기장은 1956년 동계올림픽이 열렸던 장소로, 과거 노천 경기장이었던 시설을 개보수해 사용하고 있다. 목재 관중석 등 옛 구조가 일부 남아 있어 빙질 관리가 쉽지 않은 환경으로 알려졌다. 그는 “오래된 요소와 현대적 시설이 어우러진 상징적인 경기장”이라며 “TV 화면에도 인상적으로 비친다”고 평가했다.

선수들이 사용하는 컬링 빙질은 작은 물방울을 일정하게 얼려 만든 돌기 구조에 의해 결정된다. 캘런은 미끄러운 표면에서 균형을 유지하기 위해 ‘짧고 빠른 스텝’을 사용한다고 설명했다. 이 독특한 동작이 온라인상에서 ‘문워크’에 비유되며 큰 관심을 받고 있다. 그는 실제로 앞으로 걷지 않고 뒤로 이동하며 작업한다. 물론 마이클 잭슨의 문워크처럼 퍼포먼스를 위한 동작은 아니고, 빙판에서 균형을 유지하고 물을 고르게 뿌리기 위한 기술적인 움직임이다.