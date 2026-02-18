창간 80주년 경향신문

화장실에 영아 버린 20대 친모···법원 “잘 돌봐라” 구속영장 기각

경향신문

설 연휴 기간 중 생후 100일도 안 된 영아를 공원 화장실에 버린 20대 엄마가 경찰에 붙잡혔다.

앞서 지난 16일 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청했지만, 인천지방법원은 "도주하거나 증거를 인멸한 우려가 없다. 아들을 잘 돌보라"며 기각했다..

A씨는 지난 14일 오후 2시쯤 인천 계양구의 공원 화장실에 아들 B군을 유기한 혐의를 받고 있다.

화장실에 영아 버린 20대 친모···법원 “잘 돌봐라” 구속영장 기각

입력 2026.02.18 09:48

  • 박준철 기자

설 연휴 기간 중 생후 100일도 안 된 영아를 공원 화장실에 버린 20대 엄마가 경찰에 붙잡혔다.

인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 아동복지법 위반 혐의로 친모 A씨를 불구속 상태로 수사하고 있다고 18일 밝혔다.

앞서 지난 16일 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청했지만, 인천지방법원은 “도주하거나 증거를 인멸한 우려가 없다. 아들을 잘 돌보라”며 기각했다. .

A씨는 지난 14일 오후 2시쯤 인천 계양구의 공원 화장실에 아들 B군을 유기한 혐의를 받고 있다.

화장실 이용자의 112 신고를 받고 출동한 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 A씨의 도주 경로를 추적해 긴급체포했다.

경찰 관계자는 “결혼한 A씨는 개인적인 사정 때문에 아들을 유기한 것으로 조사됐다”며 “A씨가 아들을 공원 화장실에 유기할 때 남편은 전혀 모르는 상태였기 때문에 남편은 입건하지 않았다”고 말했다.

이어 “아이는 유기된 직후 신고돼 건강은 양호한 상태”라며 “판사는 구속영장을 기각하면서 A씨에게 ‘아들을 잘 돌보라’고 했다”고 덧붙였다.

