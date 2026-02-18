창간 80주년 경향신문

‘소재·부품기업 경쟁력↑’···대구, AI·로봇산업 지원 박차

경향신문

본문 요약

대구시는 창업 초기 단계인 로봇기업과 전통 소재·부품기업의 신산업 진입을 돕기 위해 경쟁력 강화 지원사업을 벌인다고 18일 밝혔다.

대구시가 지난 3년간 52개 기업을 지원한 결과 참여 기업들이 정부 공모사업을 통해 확보한 국비는 약 42억원에 달했다.

이윤정 대구시 기계로봇과장은 "이번 사업은 지역 기업이 스스로 미래 먹거리를 기획하고 지속 성장할 수 있는 근육을 만들어주는 과정"이라면서 "기존 제조 기반을 바탕으로 로봇 분야로 사업을 확장하거나 자동화·AI 기술 접목을 통해 신사업 전환을 모색하는 기업의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

‘소재·부품기업 경쟁력↑’···대구, AI·로봇산업 지원 박차

입력 2026.02.18 09:57

  • 백경열 기자

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 창업 초기 단계인 로봇기업과 전통 소재·부품기업의 신산업(인공지능·로봇) 진입을 돕기 위해 경쟁력 강화 지원사업을 벌인다고 18일 밝혔다.

대구시는 우수한 기술력을 갖추고도 연구개발 경험이 부족해 정부 지원사업에 참여하기 힘든 중소기업을 위해 이 사업을 기획했다.

시는 사업의 핵심으로 ‘맞춤형 과외’ 방식의 밀착 지원을 꼽았다. 기업 성장 단계에 맞춰 전담 전문가를 배정해 아이템 발굴부터 과제 기획, 사업계획서 작성, 사업화 전략 수립까지 전 과정을 체계적으로 지원하게 된다.

단순한 비용 보조를 넘어 기업이 스스로 정부 공모사업에 참여할 수 있는 자생력을 길러준다는 점에서 의미가 크다고 대구시는 설명했다.

사업 지원 대상은 대구에 본사 및 공장을 둔 로봇 산업 연관 소재·부품 기업이다. 다만 매출액 120억원 이하 또는 고용인원 50인 미만의 조건을 충족해야 한다.

기업 역량 단계에 따라 1단계(5곳·각 900만원)와 2단계(5곳·각 1300만원), 3단계(4곳·각 1300만원)로 나눠 지원된다. 희망 기업은 오는 20일부터 다음 달 20일까지 대구테크노파크 누리집을 통해 신청하면 된다.

대구시가 지난 3년간 52개 기업을 지원한 결과 참여 기업들이 정부 공모사업을 통해 확보한 국비는 약 42억원에 달했다.

이윤정 대구시 기계로봇과장은 “이번 사업은 지역 기업이 스스로 미래 먹거리를 기획하고 지속 성장할 수 있는 근육을 만들어주는 과정”이라면서 “기존 제조 기반을 바탕으로 로봇 분야로 사업을 확장하거나 자동화·AI 기술 접목을 통해 신사업 전환을 모색하는 기업의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.

