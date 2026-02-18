창간 80주년 경향신문

캄보디아 ‘코리아 전담반’, 인터폴 적색수배 6명 검거···스캠 조직 관리자급

경향신문

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

캄보디아 ‘코리아 전담반’, 인터폴 적색수배 6명 검거···스캠 조직 관리자급

입력 2026.02.18 10:18

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

캄보디아 한국인 스캠 조직원 73명이 지난 1월 23일 인천국제공항을 통해 강제송환되고 있다. 문재원 기자

한국 경찰이 캄보디아에서 현지 경찰과 함께 꾸린 ‘코리아 전담반’이 인터폴(국제형사경찰기구) 적색 수배자 6명을 검거했다.

18일 경찰청에 따르면 코리아 전담반 등은 지난 6일 캄보디아 한 호텔을 급습해 피해자들에게 약 84억원을 가로챈 스캠 조직 주요 간부 A씨를 검거했다. 서울경찰청 인터폴팀이 이 호텔에 A씨가 숨어있다는 첩보를 입수한 뒤 캄보디아 경찰과 합동작전을 벌였다.

지난 10일에는 주캄보디아 한국대사관 내 경찰 주재관이 입수한 정보로 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 약 106억원 규모의 피해를 낸 투자 사기 조직의 주요 피의자 B씨를 체포했다. 지난 4일에는 스캠 조직의 관리자 C씨를 추격전 끝에 검거하기도 했다.

경찰청 관계자는 “지난해 12월22일부터 지난 10일까지 검거된 인터폴 적색 수배자 6명은 조직 내 관리자급 인물로 평균 1년10개월 이상을 현지에서 숨어 지내며 범행을 지속했다”며 “앞으로도 캄보디아 경찰과의 공조 및 국정원 등 유관 기관 간 전방위 첩보 수집을 통해 피의자들의 도피 경로나 은신 수법을 면밀히 분석해 추적할 예정”이라고 밝혔다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 “캄보디아 내 조직이 거점을 이동하거나 운영 방식을 변화시키는 ‘풍선효과’ 가능성까지 주시하고 있다”고 말했다.

경찰청, 법무부, 국가정보원, 외교부 등으로 구성된 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 지난해 11월부터 작전을 12회 벌여 한국인 4명을 구출하고 스캠 범죄 등 피의자 140명을 검거했다.

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

