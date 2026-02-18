경기도, 한부모가족 생활·양육·주거비 확대···올해 1798억 투입

경기도가 한부모가족의 생활 안정과 자립 기반 강화를 위해 올해 1798억여원을 투입한다.

18일 도에 따르면 올해 한부모가족 지원 예산은 국비 1307억여원, 도비 211억여원, 시군비 279억여원 등으로, 생활·양육·주거비 등 지원 규모가 지난해보다 커졌다. 지원 대상도 기존 중위소득 63% 이하에서 65% 이하로 확대한다.

생활보조금은 월 5만원에서 10만원으로, 학용품비는 연 9만3000원에서 10만원으로, 추가 아동양육비는 월 5만~10만원에서 10만원으로 각각 지원 금액이 늘어난다.

경기도가 중위소득 65% 초과 100% 이하 한부모가족을 대상으로 자체 지원하는 아동양육비(월 10만원) 사업의 경우 12개 시군(화성·시흥·이천·여주·광명·안성·구리·가평·성남·의왕·양평·과천)에서 광주·김포 등 2개 시군이 추가돼 모두 14개 시군이 참여한다.

또 청소년 한부모(부모 24세 이하)에게는 자녀 연령에 따라 아동양육비를 월 37만원~40만원까지 지원하고, 학습과 자립 활동을 위한 지원도 병행한다.

아울러 매입임대주택 30가구(수원 10가구, 안산 20가구)를 중위소득 100% 이하 무주택 한부모가족에 공급한다.

이밖에 전국 시도 가운데 유일하게 위기임산부 지역상담기관 2곳(광명 여성행복누리, 동두천 천사의집)을 운영하며 위기임산부의 임신, 출산, 양육 과정에 맞춤형 상담과 지원도 제공한다.

박연경 도 여성가족국장은 “한부모가족이 안정적인 환경에서 자녀를 양육하고 자립할 수 있도록 지원을 강화하고 실질적인 도움이 되는 정책을 지속해 추진하겠다”고 말했다.