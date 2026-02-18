‘큰 별’ 온다···BTS·블랙핑크 컴백 초읽기

BTS는 경복궁, 블핑은 국중박 컴백으로 국가유산 알린다

연말 시상식 일정이 마무리된 후 잠시 숨을 골랐던 가요계가 다시 기지개를 켠다. 이달 블랙핑크에 이어 내달 방탄소년단(BTS)이 완전체로 돌아오며 ‘큰 별’들이 올해 K팝 황금기를 이끌 것으로 전망된다. 특히 블랙핑크는 국립중앙박물관(국중박)과 함께 대규모 협업프로젝트를 진행하며, BTS는 경복궁 내부에서 출발해 광화문 컴백 무대에 오를 예정이어서 주목된다. 두 그룹이 우리 전통 문화유산을 전 세계에 알리는 전도사로 나서게 된 것이다.

블랙핑크는 오는 27일 미니 3집 <데드라인(DEADLINE)>을 발매한다. 2022년 정규 2집 <본 핑크(BORN PINK)> 이후 3년5개월 만에 내는 앨범이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘GO’와 선공개곡 ‘뛰어(JUMP)’를 비롯해 ‘Me and my’, ‘Champion’, ‘Fxxxboy’까지 총 5개 곡이 수록된다.

그룹 활동 공백기 동안 블랙핑크 멤버들은 각기 솔로로 활약했다. 특히 로제는 팝스타 브루노 마스와의 듀엣곡 ‘아파트’(APT.)로 글로벌 히트를 기록했다. 미국 4대 대중음악 시상식으로 꼽히는 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’(MTV VMA)에서 2관왕을 한 데 이어, 최고 권위의 그래미 어워즈에서 본상 격인 ‘올해의 노래’와 ‘올해의 레코드’ 부문 후보에 올랐다.

블랙핑크가 오는 26일부터 다음 달 8일까지 선보일 국중박과의 협업 프로젝트도 주목된다. 블랙핑크 멤버들은 국중박 대표 유물 8종에 대한 음성 해설(오디오 도슨트)에 참여하며, 국중박 건물 외관은 협업을 기념해 블랙핑크를 상징하는 분홍빛으로 물든다. 새 앨범 발매를 하루 앞둔 26일부터 국중박 메인 로비 역사의 길에 자리한 광개토대왕릉비 앞에선 신보 음원을 미리 들을 수 있는 리스닝 세션도 마련되는 것으로 알려졌다.

BTS는 다음달 20일 정규 5집 <아리랑(ARIRANG)>으로 돌아온다. 2022년 발매된 앤솔러지(선집) 앨범 <프루프(Proof)> 이후 약 3년9개월 만의 신보다. 이번 앨범에는 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑 등 보편적인 감정을 담은 14곡이 수록된다.

BTS는 신곡 공개 하루 뒤인 다음달 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 컴백 기념 무료 공연을 연다. 이들은 경복궁 내부에서 출발해 광화문과 월대를 거쳐 광화문 광장 북쪽 시작점에 설치된 무대에서 공연을 펼치는 방안을 구상 중인 것으로 알려졌다. 이번 광화문 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다. 한국에서 열리는 주요 이벤트가 넷플릭스로 전 세계 190여개국에 생중계되는 건 처음이다.

맏형 진부터 순차적으로 군 복무를 마친 BTS는 그간 솔로 활동으로 팬들을 만났다. 지난해 BTS 데뷔 12주년 기념일에 열린 멤버 제이홉의 솔로 콘서트에서는 제이홉·진·정국 세 사람이 함께 무대에 올라 2년8개월 만에 일부나마 단체 공연을 선보였다.

BTS와 블랙핑크의 컴백은 ‘따로 또 같이’ 활동을 이어간다는 점에서 그 의미가 크다. 이들은 그룹으로서 어느 정도 성과를 거두면 각기 흩어지곤 했던 기존 K팝 그룹의 징크스를 비켜갔다. 그룹 소속을 유지하면서도 솔로 활동을 성공적으로 해내며 ‘뭉치면 살고 흩어지면 죽는’ 불문율도 깼다. 한 업계 관계자는 이미 홀로서기에 성공한 이들이 완전체로 뭉치는 건 “지금까지 자신들을 아껴준 팬들에 대한 서비스”라고 표현했다.

임헌식 대중문화평론가는 “BTS와 블랙핑크는 개별 활동과 완전체 활동을 병행하는 유일무이한 아이돌 모델을 제시하고 있다”며 “병행하는 동안 멤버들의 인지도와 역량은 더 확장됐다. 그래미 어워즈에서도 좋은 성과가 있을 것”이라고 분석했다.

K팝을 대표하는 두 그룹의 컴백을 앞두고 가요계의 기대감은 그 어느 때보다 크다. 지난해 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>(케데헌)의 흥행으로 높아진 글로벌 팬들의 관심을 이어갈 수 있는 계기가 될 거라고 보고 있다.

김윤하 대중음악평론가는 “BTS와 블랙핑크의 컴백이 낙수효과를 일으켜 K팝 자체에 대한 관심도가 높아질 가능성이 크다”며 “이들의 활동은 성공 여부와 관계 없이 투어 등 산업적인 효과가 워낙 크기 때문에 전반적으로 업계에 활기가 돌 것”이라고 말했다.

다만 K팝 황금기를 눈앞에 둔 지금, K팝의 현주소를 점검하고 K팝이 나아갈 길을 고민해야 한다는 의견도 나온다. 실제로 BTS와 블랙핑크가 자리를 비운 동안 이들을 대체할 체급의 스타 그룹은 나오지 않은 것이 현실이다.

해외 제작사가 만들고 넷플릭스가 배급한 <케데헌> 오리지널사운드트랙(OST)의 돌풍은 “K팝이란 무엇인가”라는 근본적인 질문을 던지기도 했다. K팝은 단순히 음악 장르를 넘어 한국을 알리는 역할을 하는 만큼 정부, 학계, 음악업계가 머리를 맞대고 지속적으로 의견을 공유할 필요가 있다는 지적이 나온다.