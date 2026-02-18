한국 연극 새로운 지평으로 이끈 연출가 김정옥 별세

극단 ‘자유’를 통해 한국 연극을 새로운 지평으로 이끈 원로 연출가 김정옥씨가 17일 오전 별세했다. 향년 94세.

고인은 60여년 동안 국내외 무대에서 200여편의 연극을 연출한 한국 연극계의 ‘전설’이었다. 광주에서 태어난 고인은 광주서중을 졸업한 뒤 중앙대 국문과에 들어갔다가 서울대 불문과로 옮겨 졸업했다. 프랑스 소르본대에서 불문학과 영화학을 공부했다. 유학 시절 프랑스에 온 극작가 유치진(1905~1974)의 영향을 받아 연극으로 방향을 돌렸다.

1959년 귀국해 중앙대 연극영화학과 전임강사가 된 것을 계기로 연극인의 길을 걷기 시작했다. 중앙대에 있으면서 이화여대 연극반을 지도하고, 민국일보 기자 생활을 하기도 했다. 시나리오 <사랑의 함정>이 1960년 영화화됐고, 같은 해 김종원과 이영일이 영화비평가협회를 결성할 때도 참여했다.

1961년 이대 연극반 학생들과 연극 <리시스트라다>를 통해 연극 연출을 시작했고, 1962년 드라마센터 개관 공연 <햄릿> 조연출을 거쳐 1963년 민중극단 창단과 함께 본격적인 연출가의 길로 나섰다. 창립 공연은 <달걀>, 두 번째 작품은 부조리극 <대머리 여가수>였다. 박근형, 오현주, 김혜자, 추송웅, 박정자, 김무생, 권성덕, 김정, 구문회 등이 출연했다. 1977년 <대머리 여가수>의 원작자인 외젠 이오네스코가 방한해 연극을 관람한 뒤 찬사를 보내기도 했다.

1966년 무대미술가 이병복(1927~2017)과 함께 한국 연극 1세대 집단인 극단 자유를 창립한 뒤 <따라지의 향연>(1966) 등으로 국내 대표적인 연출가로 부각됐다. 박정자 등 당대 최고 연기자들과 함께 사실주의와 서구 위주 시각을 뒤집는 ‘제3의 연극’을 추구했다.

1969년 이병복이 서울 충무로에 세운 ‘카페 테아트르’를 통해 소극장 운동을 시작했다. 살롱 드라마와 몰리에르 희극, 부조리극 계열의 번역극을 연출하면서 사실주의극 무대를 변혁하는 실험을 추구했다. 희극성과 연극성을 강조한 무대 미학 개발에 앞장섰고, 창작극 연출을 통해 한국적 전통을 가미하고 재창조하는 실험적 무대를 펼쳤다.

<무엇이 될고하니>(1978)부터 한국의 전통연희와 굿 형식을 연극에 수용하기 시작했다. <피의 결혼>(1984), <바람은 불어도 꽃은 피네>(1984) 등을 통해 연극을 ‘서양적인 것에서 동양적인 것으로’, ‘이국적인 것에서 한국적인 것으로’ 만들어냈다는 평가를 받았다.

1980년대부터는 극단 자유를 이끌고 프랑스, 스페인, 일본 등 10여개국에서 한국 전통정서를 현대적으로 재해석한 작품을 선보여 호평받았다. 연기자와 무대미술 등 스태프와 함께 연극을 만드는 집단 창조, 총체극, 줄거리에 얽매이지 않는 몽타주 수법 등을 시도했다.

1991년 대한민국예술원 회원이 됐다. 1995년 6월 아시아인으로는 처음으로 유네스코 국제극예술협회(ITI) 회장이 된 뒤 3연임했고, 명예회장으로 추대됐다. 한국문화예술진흥원장(2000), 대한민국예술원 회장(2011)을 역임했다.

고인은 2004년 경기 광주시에 얼굴 관련 작품을 모은 ‘얼굴박물관’을 개관하기도 했다. 2002년 한국인으로는 처음으로 프랑스 최고 등급 문화예술 공로 훈장인 코망되르를 수훈했으며, 일본 닛케이 아시아상(문화 부문), 대한민국 금관문화훈장과 예술원상, 일민문화예술상 등도 받았다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 14호실. 발인 20일 오전 7시30분.