‘시민 누구나 인공지능 활용’···동대구벤처밸리에 2030년 ‘AI 창업허브’ 구축

대구시는 인공지능을 일상 생활에서 활용할 수 있는 기반을 마련하고, 개방형 AI 기술을 활용한 비즈니스 모델 개발 및 창업을 지원하기 위해 ‘AI 테크포트 구축 사업’을 벌인다고 18일 밝혔다.

이는 AI 교육부터 서비스 개발·실증, 창업까지 전 과정을 한 곳에서 지원하는 생활밀착형 AI 종합 허브를 조성하는 사업이다. AI기술 창업의 물결에 진입하기 위한 항구(Port)라는 의미를 담았다.

대구시는 동대구역 인근 옛 동부소방서를 리모델링해 조성 중인 ‘동대구역벤처밸리 워킹스테이션(가칭)’을 거점으로 사업을 추진한다. 2030년까지 국비 150억원 등 200억원이 투입된다.

시는 사업을 통해 시민 누구나 AI 서비스를 활용할 수 있는 환경을 조성하고, 지역 인재의 창업과 비즈니스 활용까지 전 과정을 지원할 방침이다. 시민을 대상으로 맞춤형 AI 교육·체험이 가능한 공간을 구축할 예정이다.

대학생·예비창업자·직장인을 위한 서비스 개발 및 실증을 지원하고, AI 교육실·체험실과 개발 인프라, 커뮤니티 공간도 들어설 전망이다.

대구시는 사업이 본궤도에 오르면 동대구벤처밸리가 AI기술 기반 창업 거점으로 자리매김할 것으로 기대한다. 또한 ‘대구 주도형 AI 대전환 사업’과도 시너지 효과를 내며 지역산업 전반의 인공지능 전환(AX)을 가속화할 것으로도 예상된다.

특히 수성알파시티를 중심으로 모인 1500여개 소프트웨어 기업과의 연계를 통해 AI 스타트업 성장 및 경쟁력 강화, 청년 일자리 창출 등 파급효과가 기대된다고 대구시는 밝혔다.

정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “AI 테크포트 구축을 통해 동대구벤처밸리가 AI 창업생태계의 핵심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.