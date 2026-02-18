“내 땅인데···” 대출 안되자 타인 분묘 무단 파묘 60대 징역형 집유

자신의 토지에 있는 타인의 분묘를 무단으로 발굴한 60대에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

18일 법조계에 따르면 제주지법 형사2단독(배구민 부장판사)은 최근 분묘발굴과 권리행사방해 혐의로 불구속 기소된 A씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다.

공소 사실을 보면 A씨는 2024년 4월25일쯤 본인 명의 토지에 있던 B씨 증조할머니 묘와 C씨 어머니 묘를 무단으로 발굴한 혐의를 받는다.

또 같은 해 5월 B씨가 분묘 훼손 사실을 알고 그 자리에서 조성한 가묘를 다시 훼손한 혐의도 있다.

A씨는 2024년 1월쯤 해당 토지를 담보로 대출을 받으려 했으나 은행으로부터 “분묘로 인해 재산적 가치가 낮아 대출이 어렵다”는 답변을 받았다. 당시 제주시에 있는 A씨의 토지에는 B씨의 조상과 C씨의 어머니 분묘가 각각 조성돼 있었다.

A씨는 B·C씨 측에 분묘 이전을 요청하는 내용증명을 보내며 여러 차례 연락했지만 제대로 된 답변을 받지 못하자 결국 무단으로 묘를 파헤친 것으로 확인됐다.

재판부는 공소사실 중 분묘 발굴에 대해서는 유죄를, 권리행사 방해 혐의에 대해서는 무죄로 판단했다.

재판부는 “피고인이 피해자들에게 수차례 연락했지만 답변받지 못했고, 특히 C씨 어머니 묘는 당초 2024년 4월까지 이장하기로 돼 있었던 만큼 범행을 저지르게 된 참작할 만한 사정이 있다”면서도 “분묘를 발굴한 수단이나 방법, 법익 균형성 등에 비춰볼 때 사회상규에 위배되고 피고인 범행이 정당한 행위라고 보기는 어렵다”고 밝혔다.