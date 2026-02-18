창간 80주년 경향신문

조국혁신당 “민주당이 제안해놓고 선거 연대는 논의 대상 아니라니…이해할 수 없는 주장”

경향신문

본문 요약

서왕진 조국혁신당 원내대표가 18일 "더불어민주당의 내부 혼선으로 연대와 단결의 정신이 훼손되는 일이 다시 반복되어서는 안 된다"라고 말했다.

서 원내대표는 "정치개혁과 개헌은 극우 내란 본당 국민의힘을 국민 주권의 이름으로 심판하기 위한 필수 관문이자 연대의 진정성을 판단하는 리트머스 시험지"라고 말했다.

서 원내대표는 "현재 민주당은 검찰·사법개혁 등 기득 권력을 분산시키고 주권자 국민의 통제를 강화하기 위한 개혁 전선에서 빛나는 리더십을 보여주고 있다"며 "정치개혁 앞에서 작은 정치적 이익에 매몰되거나 어떻게 해도 지방선거 압승이라는 안이한 꿈에 취한 민주당이 아니기를 바란다"고 말했다.

조국혁신당 “민주당이 제안해놓고 선거 연대는 논의 대상 아니라니…이해할 수 없는 주장”

입력 2026.02.18 11:00

서왕진 조국혁신당 원내대표가 18일 국회에서 연 기자간담회에서 발언하고 있다. 이준헌 기자

서왕진 조국혁신당 원내대표가 18일 국회에서 연 기자간담회에서 발언하고 있다. 이준헌 기자

서왕진 조국혁신당 원내대표가 18일 “더불어민주당의 내부 혼선으로 연대와 단결의 정신이 훼손되는 일이 다시 반복되어서는 안 된다”라고 말했다.

서 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 “지방선거를 앞둔 시점에 ‘연대와 통합을 위한 추진 준비위원회’를 제안해 놓고 ‘당 내부가 복잡하니 선거 연대는 아직 논의 대상이 아니다’라는 식의 이해할 수 없는 주장을 하는 것은 집권 여당의 책임 있는 태도와는 거리가 멀다”며 이같이 말했다.

민주당이 지난 10일 6월 지방선거 전 혁신당과의 합당 무산을 선언하며 연대와 통합 추진 준비위 구성을 제안하고 선거 전 연대에 거리를 두는 듯한 상황을 지적한 것이다. 서 원내대표는 “준비위 구성 전에 분명한 입장 정리가 선행돼야 한다”고 말했다.

혁신당은 정치개혁에 동참할 것을 민주당에 촉구했다. 서 원내대표는 “정치개혁과 개헌은 극우 내란 본당 국민의힘을 국민 주권의 이름으로 심판하기 위한 필수 관문이자 연대의 진정성을 판단하는 리트머스 시험지”라고 말했다.

서 원내대표는 “현재 민주당은 검찰·사법개혁 등 기득 권력을 분산시키고 주권자 국민의 통제를 강화하기 위한 개혁 전선에서 빛나는 리더십을 보여주고 있다”며 “정치개혁 앞에서 작은 정치적 이익에 매몰되거나 어떻게 해도 지방선거 압승이라는 안이한 꿈에 취한 민주당이 아니기를 바란다”고 말했다.

서 원내대표는 정치개혁의 일환으로 광주시장·대구시장 결선투표제와 광역지방자치단체 의원 무투표 당선 금지법 시범 도입 등을 제안했다. 그는 “거대 양당의 일당 독점 권력이 가장 공고한 상징적인 지역부터 시작하자”며 “민주당의 전향적 결단을 기대한다”고 했다.

서 원내대표는 “법원행정처 폐지야말로 사법개혁의 시작”이라며 “‘2월 중 처리’라는 민주당의 사법개혁 시간표에 반드시 포함해 본격적인 논의를 시작해주기 바란다”고 말했다. 그는 “대법관 증원법, 재판소원 도입, 법왜곡죄 등 사법개혁 법안은 설 연휴 전 처리 기회를 놓쳤다”고도 했다.

서 원내대표는 또 “혁신당은 이재명 대통령이 부동산 불패와 맞서 싸우는 데 강력한 지원군이 될 것”이라며 보유세 강화와 종합부동산세 개편·강화 등을 주장했다. 그는 “혁신당이 추진하고 있는 토지분 종부세 강화와 택지소유상한법, 개발이익환수법 등 ‘신 토지공개념 3법’ 역시 이재명표 부동산 개혁을 든든히 지원할 것”이라고 말했다.

