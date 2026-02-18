창간 80주년 경향신문

경북, '천원의 아침밥' 지원 확대···기업 2곳 노동자도 혜택

경향신문

본문 요약

경북도는 올해 '천원의 아침밥' 사업을 산업단지 노동자까지 확대한다고 18일 밝혔다.

산업단지 노동자 지원은 올해부터 3년간 시범사업으로 추진된다.

천원의 아침밥은 아침식사 결식률이 높은 대학생과 먹거리 접근성이 취약한 산업단지 노동자에게 쌀을 활용한 아침 식사를 지원하는 사업이다.

입력 2026.02.18 11:12

  • 백경열 기자

입력 2026.02.18 11:12

  • 백경열 기자

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 올해 ‘천원의 아침밥’ 사업을 산업단지 노동자까지 확대한다고 18일 밝혔다.

경북도는 경주와 청도지역 기업 각 1곳과 대학 17곳의 재학생을 대상으로 오는 12월18일까지 사업을 벌일 예정이다. 산업단지 노동자 지원은 올해부터 3년간 시범사업으로 추진된다.

천원의 아침밥은 아침식사 결식률이 높은 대학생과 먹거리 접근성이 취약한 산업단지 노동자에게 쌀을 활용한 아침 식사를 지원하는 사업이다. 식사 단가는 1끼당 5000원 수준으로 정부가 2000원, 지자체와 대학 및 기업이 각 1000원을 부담해 이용자는 1000원만 내면 아침 식사를 이용할 수 있다.

경북도는 사업을 확대하기 위해 지난 2일부터 농림수산식품 교육문화정보원을 통해 참여 기업을 추가 모집 중이다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “고물가 시대에 천원의 아침밥은 대학생과 산업단지 근로자의 만족도가 높고 실질적 도움이 되는 등 호응을 얻고 있다”며 “대학생과 근로자의 복지 향상과 더불어 쌀 소비 촉진으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

