트럼프 “일, 대미투자 ‘52조 규모’로 에너지·발전·광물 첫 프로젝트 시작”…한국에도 투자 압박할까

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 일본 간 통상·관세 합의에 따라 일본이 미국에 투자하는 첫번째 프로젝트가 출범했다고 17일(현지시간) 발표하면서 “미국과 일본 모두에게 매우 흥분되고 역사적인 순간”이라고 말했다. 다카이치 사나에 일본 총리는 양국이 전략 분야 공급망을 구축해 유대를 강화했다고 호응했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “일본과의 거대한 무역합의가 막 시작됐다. 일본은 이제 공식적, 재정적으로 미국에 대한 5500억달러(약 796조원) 투자 약속에 따른 첫번째 투자 세트를 추진하고 있다”며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 “오늘 저는 위대한 텍사스주의 석유·가스, 오하이오주의 발전, 조지아주의 핵심 광물 등 전략적 영역에서 세 가지 엄청난 프로젝트를 발표하게 돼 기쁘다”고 구체적 투자 내용을 소개했다. 트럼프 대통령은 “오하이오주 가스 발전소는 역사상 최대 규모가 될 것이며, 아메리카만의 액화천연가스(LNG) 시설은 수출을 촉진하고 우리나라의 에너지 패권을 이끌 것이다. 또한 핵심광물 시설은 외국 공급원에 대한 우리의 어리석은 의존을 끝낼 것”이라고 말했다.

하워드 러트닉 미 상무장관에 따르면 일본의 이번 투자 규모는 360억달러(약 52조원)에 달한다. 트럼프 대통령은 “이 프로젝트들의 규모는 매우 거대하며, ‘관세’라는 특별한 한 단어 없이는 (실현) 불가능했을 것”이라며 자신의 치적을 내세웠다. 트럼프 대통령은 이들 프로젝트가 “미국 산업 기반을 활성화하고, 수십만 개의 훌륭한 미국 일자리를 창출할 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 그간 일본의 대미 투자가 지연되고 있다고 불만을 내비친 것으로 알려졌다. 이에 따라 일본 정부는 지난해부터 대미 무역·관세 협상을 담당해 온 아카자와 료세이 경제산업상을 미국 워싱턴에 파견해 지난 12일 러트닉 장관과 회동하는 등 대미 투자 1호 안건 관련 협상에 나섰다. 당시 두 사람은 즉각 결론을 내지 못했으나, 이후 추가 협상을 거쳐 양국 간 합의가 이뤄진 것으로 보인다.

다카이치 총리는 이날 자신의 엑스 계정에서 “일본과 미국 관세 협의에 기초해 합의했던 ‘전략적 투자 이니셔티브’ 첫 프로젝트에 양국이 일치했다”며 “중요 광물, 에너지, AI·데이터센터 등 경제 안보상 중요한 전략 분야에서 일본과 미국이 협력해 공급망을 만들어 유대를 강화하는 것”이라고 의미부여했다.

다카이치 총리는 프로젝트 가운데 인공 다이아몬드 제조가 포함됐다고 콕 집어 “일본과 미국이 모두 특정 국가에 대한 의존도가 높다”고 설명하기도 했다. 특정 국가는 중국을 의미하는 것으로 해석된다.

앞서 일본은 지난해 여름 미국이 상호 관세 및 자동차 관세 등을 낮추는 대신 2029년까지 3년간 5500억 달러 규모의 대미 투자·대출을 실행하기로 약속했다. 투자 사업 선정 체계는 미일 양국 실무 담당자가 협의하는 협의위원회 등을 거쳐 트럼프 대통령이 최종 결정하도록 돼 있다.

일본의 1호 대미 투자처가 발표됨에 따라 미국에 투자를 약속한 한국에는 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다. 앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 한국 국회의 대미투자특별법 입법 지연 등을 문제 삼으며 대미 관세를 15%에서 25%로 재인상하겠다고 위협한 바 있다. 블룸버그통신은 트럼프 대통령이 일본의 자동차 제조 경쟁국인 한국과의 협정 이행 속도에 불만을 토로하며 관세 인상을 위협한 가운데 이번 발표가 이뤄졌다고 짚었다.